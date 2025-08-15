Αθλητικά

Λίβερπουλ: «Έσπασαν» καρδιές για τον Ντιόγκο Ζότα στο Άνφιλντ

Φόρος τιμής από οπαδούς και ποδοσφαιριστές στον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα
Κορεό με τον Ντιόγκο Ζότα στο Άνφιλντ
Κορεό με τον Ντιόγκο Ζότα στο Άνφιλντ / REUTERS/Peter Powell

Η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει την Μπόρνμουθ στην πρεμιέρα της σεζόν στην Premier League, με τους “κόκκινους” να μην ξεχνούν τον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή τους, Ντιόγκο Ζότα.

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό κορεό για να τιμήσουν τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα στο Άνφιλντ και οι παίκτες του Σλοτ κράτησαν ενός λεπτού σιγή, πριν τη σέντρα της αναμέτρησης με την Μπόρνμουθ στην Premier League.

Ο Ντιόγκο Ζότα σκοτώθηκε μαζί με τον αδερφό του σε τροχαίο στην Ισπανία, στις 3 Ιουλίου 2025 και έκτοτε η Λίβερπουλ θρηνεί τον χαμό ενός εκ των ποδοσφαιριστών που είχε κερδίσει τους πάντες στην ομάδα.

Soccer Football - Premier League - Liverpool v AFC Bournemouth - Anfield, Liverpool, Britain - August 15, 2025 Fans display a banner as Liverpool players stand for a minutes silence in tribute to Liverpool's Diogo Jota and his brother Andre Silva before the match REUTERS

 

Οι οπαδοί δεν σταμάτησαν μάλιστα να τραγουδούν το σύνθημα για τον Πορτογάλο, “σπάζοντας” καρδιές στο Άνφιλντ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo