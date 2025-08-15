Λίβερπουλ: «Έσπασαν» καρδιές για τον Ντιόγκο Ζότα στο Άνφιλντ

Η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει την Μπόρνμουθ στην πρεμιέρα της σεζόν στην Premier League, με τους “κόκκινους” να μην ξεχνούν τον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή τους, Ντιόγκο Ζότα.

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό κορεό για να τιμήσουν τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα στο Άνφιλντ και οι παίκτες του Σλοτ κράτησαν ενός λεπτού σιγή, πριν τη σέντρα της αναμέτρησης με την Μπόρνμουθ στην Premier League.

Ο Ντιόγκο Ζότα σκοτώθηκε μαζί με τον αδερφό του σε τροχαίο στην Ισπανία, στις 3 Ιουλίου 2025 και έκτοτε η Λίβερπουλ θρηνεί τον χαμό ενός εκ των ποδοσφαιριστών που είχε κερδίσει τους πάντες στην ομάδα.

Anfield pays it’s respects to their number 20 Diogo Jota pic.twitter.com/jKxnbnhSR3 — Shane Pinnington (@ShanePinnington) August 15, 2025

A tribute to Diogo Jota pic.twitter.com/vdazuJeXUK — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 15, 2025

Οι οπαδοί δεν σταμάτησαν μάλιστα να τραγουδούν το σύνθημα για τον Πορτογάλο, “σπάζοντας” καρδιές στο Άνφιλντ.