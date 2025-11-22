Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ 0-3: Βαθμολογική ανάσα με τεράστιο διπλό στο Άνφιλντ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ πήρε δεύτερη συνεχόμενη νίκη στην Premier League, αυτή τη φορά κόντρα στη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ με 3-0 και ανέβηκε στη 16η θέση του αγγλικού πρωταθλήματος.

Ο Μουρίγιο άνοιξε το σκορ στο 33′ για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, που δύο λεπτά αργότερα πέτυχε και δεύτερο γκολ με τον Ζεσούς, το οποίο ακυρώθηκε για χέρι. Ο Σαβόνα διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του Ντάις και ο Γκιμπς – Γουάιτ πέτυχε το κερασάκι στην τούρτα κόντρα στη Λίβερπουλ για να κάνει το 3-0. Η Λίβερπουλ συνεχίζει να προβληματίζει και πλέον είναι στην 11η θέση της Premier League.

Γουλβς – Κρίσταλ Πάλας 0-2

Η Κρίσταλ Πάλας επικράτησε εύκολα με 2-0 κόντρα στους Γουλβς στο Μολινό με τέρματα των Μουνιός και Πίνο και αναρριχήθηκε στην 4η θέση της Premier League. Οι «λύκοι» συνεχίζουν το δρόμο τους προς τη Championship με 2 βαθμούς μετά από 12 αγώνες.

Φούλαμ – Σάντερλαντ 1-0

Η Φούλαμ με τέρμα του Χιμένες στο 84′ πήρε σημαντική νίκη ενάντια στη Σάντερλαντ, που μετά από πολλές καλές εμφανίσεις δεν ήταν ικανοποιητική στο Λονδίνο και έπεσε 6η, ενώ η Φούλαμ ανέβηκε στη 14η θέση της βαθμολογίας.

Μπράιτον – Μπρέντφορντ 2-1

Η Μπράιτον έκανε την ανατροπή εντός έδρας κόντρα στην Μπρέντφορντ με τον Χίνσελγουντ στο 84′ να δίνει τη νίκη στους «γλάρους». Ο Τιάγκο είχε βάλει μπροστά στο σκορ τους φιλοξενούμενους με πέναλτι και ο Γουέλμπεκ είχε ισοφαρίσει στο 71′. Οι φιλοξενούμενοι έχασαν πέναλτι στις καθυστερήσεις με τον Ιγκόρ Ζεσούς. Η Μπράιτον βρίσκεται στην 5η θέση με 19 βαθμούς, ενώ η Μπρέντφορντ έμεινε 12η. Ο Τζίμας και ο Κωστούλας έμειναν στον πάγκο στην αναμέτρηση.

Μπόρνμουθ – Γουέστ Χαμ 2-2

Η Μπόρνμουθ βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 κόντρα στη Γουέστ Χαμ χάρη στα δύο γκολ του Γουίλσον, όμως αντέδρασε και ισοφάρισε την αναμέτρηση σε 2-2, που ήταν και το τελικό σκορ του αγώνα, Ο Ταβερνιέ και ο Ουνάλ πέτυχαν τα γκολ των «κερασιών» κόντρα στα «σφυριά».