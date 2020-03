To ποσό των 100.000 δολαρίων θα δωρίσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στους ανθρώπους που εργάζονται στο γήπεδο των Μιλγουόκι Μπακς και λόγω των αναβολών στο ΝΒΑ θα μείνουν χωρίς δουλειά το επόμενο διάστημα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προχώρησε σε ακόμα μία σπουδαία κίνηση ανθρωπιάς δείχνοντας πως δεν ξεχνάει από που ξεκίνησε. Ο Έλληνας σταρ του ΝΒΑ ανακοίνωσε πως θα δωρίσει 100.000 δολάρια στους υπαλλήλους του γηπέδου των Μιλγουόκι Μπακς, καθώς λόγω των αναβολών πολλοί άνθρωποι θα μείνουν χωρίς δουλειά.

“Είναι κάτι μεγαλύτερο από το μπάσκετ! Κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης στιγμής, θέλω να βοηθήσω τον κόσμο που κάνει πιο εύκολη τη ζωή μου, αλλά και εκείνη της οικογένειάς μου και των συμπαικτών μου. Εγώ και η οικογένειά μου θα δωρίσουμε 100.000 δολάρια στους υπαλλήλους του Fiserv Forum. Μπορούμε να το ξεπεράσουμε όλο αυτό μαζί!” έγραψε στην ανάρτησή του ο “Greek Freak”.

It’s bigger than basketball! And during this tough time I want to help the people that make my life, my family’s lives and my teammates lives easier. Me and my family pledge to donate $100,000 to the Fiserv Forum staff. We can get through this together! 🙏🏽