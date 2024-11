Μάικ Τάισον: Για στημένο αγώνα με τον Τζέικ Πολ κάνει λόγο το Twitter

Ο πολυαναμενόμενος αγώνας του Μάικ Τάισον με τον Τζέικ Πολ απογοήτευσε αρκετό κόσμο, με τις θεωρίες συνομωσίας να έχουν κάνει την εμφάνιση τους. Για στημένο παιχνίδι κάνουν λόγο οι χρήστες του Twitter.

Ο αγώνας μποξ ανάμεσα στον Μάικ Τάισον και τον Τζέικ Πολ ο οποίος βρήκε νικητή τον δεύτερο μετά την ομόφωνη απόφαση των κριτών, έχει σηκώσει τεράστια θύελλα αντιδράσεων.

Ο 58χρονος μποξέρ, ο οποίος αποτελεί το κορυφαίο όνομα στον χώρο φάνηκε εκτός εαυτού και αρκετά αργός, με αποτέλεσμα οι fan και όχι μόνο του Μάικ Τάισον να απογοητευτούν. Μάλιστα δεν είναι λίγοι που υποστηρίζουν πως ο 27χρονος YouTuber ο οποίος ήταν και το φαβορί για τη νίκη, είχε… εύνοια. με το παιχνίδι να είναι περισσότερο σκηνοθετημένο.

This how you know it’s rigged the real Mike Tyson would’ve uppercut him straight to hell https://t.co/d7Bi59e312 November 16, 2024

I was one of the people that said “rigged”. Maybe so, but the outcome was predestined because Mike is past his prime. Ive only seen nothing by respect by Paul, so again, this was a money grab for Tyson who needed it https://t.co/MbtnIlVbkd — 🇺🇲MagaChad (@TheMagaChad) November 16, 2024

Raise your hand if you think the Paul vs Tyson fight was rigged



He stood there the entire 8 rounds taking punches and biting his glove. But Tyson during training looks completely different.. pic.twitter.com/36Hmdl3nNK — Point Blank News (@_pblanknews) November 16, 2024

Υπενθυμίζεται ότι ο αγώνας διεξήχθη στο Άρλινγκτον του Τέξας και μεταδόθηκε ζωντανά από το Netflix.

«Ήξερα ότι ήταν καλός πυγμάχος και ήξερα ότι ήταν προετοιμασμένος», είπε ο Τάσον για τον Πολ.

«Ήρθα να πολεμήσω. Δεν απέδειξα τίποτα σε κανέναν, μόνο στον εαυτό μου.

«Δεν είμαι από εκείνους τους τύπους που προσπαθούν να ευχαριστήσουν τους άλλους, προσπαθώ απλώς να ευχαριστήσω τον εαυτό μου».

Από την πλευρά του ο Πολ, ο οποίος πλέον μπορεί να υπερυφανεύεται ότι έχει κερδίσει τον Μάικ Τάισον, ανέφερε ότι θεωρεί τον 58χρονο θρύλο και κορυφαίο όλων των εποχών.

Μάλιστα ο γνωστός YouTuber πλέον έχει στόχο να κερδίσει τον Κανέλο Άλβαρες.