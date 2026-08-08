Παναθηναϊκός: Ο Λιβάι Γκαρσία δείχνει πανέτοιμος για τη ρεβάνς των πρασίνων με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε το Σάββατο (08.08.2026) την προετοιμασία του για τον αγώνα απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, στον 3ο προκριματικό του Conference League, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να δέχεται ευχάριστα νέα από τον Λιβάι Γκαρσία.

Έχοντας… σηκώσει μανίκια στον Παναθηναϊκό από την Πέμπτη (06.08.2026), ο Λιβάι Γκαρσία ακολούθησε σήμερα κανονικά ολόκληρο το πρόγραμμα προπόνησης, συμμετέχοντας σε ο΄λες τις ασκήσεις της ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λιβάι Γκαρσία έδειξε έτσι πως μπορεί να συμπεριληφθεί στα πλάνα του Νίστρουπ, για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού στη Βουλγαρία.

Να αναφέρουμε ότι στο πρώτο κομμάτι της προπόνησης, το βάρος έπεσε στην επιθετική ανάπτυξη απέναντι σε οργανωμένη άμυνα, με έμφαση στις επιλογές στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, σημείο που το “τριφύλλι” αναμένεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες στο ματς της Σόφιας.