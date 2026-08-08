Γιώργος Χιώτης και Απόστολος Σταύρος Αλεξίου πήραν το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας Εφήβων – Νεανίδων

Νέα μεγάλη επιτυχία για τα ελληνικά κουπιά! Οι Γιώργος Χιώτης και Απόστολος Σταύρος Αλεξίου πραγματοποίησαν μια συγκλονιστική κούρσα στον τελικό της δίκωπου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας Εφήβων – Νεανίδων στη Βουλγαρία και ανέβηκαν για πρώτη φορά στην καριέρα τους στο βάθρο μιας παγκόσμιας διοργάνωσης.

Οι δύο 18χρονοι Έλληνες κωπηλάτες δεν περιορίστηκαν, όμως, στο να διεκδικήσουν ένα μετάλλιο στη διοργάνωση που γίνεται στο Πλόβντιβ. Μπήκαν στη μάχη για την κορυφή και μέχρι τα τελευταία μέτρα έδωσαν τη δική τους μάχη για το χρυσό.

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Το ελληνικό πλήρωμα ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 6:34.07, μόλις 61 εκατοστά του δευτερολέπτου πίσω από τη Ρουμανία, που κατέκτησε το χρυσό με 6:33.46.

Το ασημένιο μετάλλιο για τους δυο Έλληνες αθλητές στο Πλόβντιβ έρχεται να επιβεβαιώσει την ανοδική τους πορεία.

Οι δύο 18χρονοι πρωταθλητές μας είχαν κατακτήσει το χάλκινο στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον περασμένο Μάιο, στο Βραδεμβούργο.