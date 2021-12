Όμορφα και συγκινητικά στιγμιότυπα έλαβαν χώρα μετά την ολοκλήρωση του Γκραν Πρι της Formula 1 στο Άμπου Ντάμπι, όπου κυριολεκτικά στην τελευταία στροφή ο Μαξ Φερστάπεν στέφθηκε για πρώτη φορά παγκόσμιος πρωταθλητής, κερδίζοντας όπως φάνηκε και τον απόλυτο σεβασμό του Λιούις Χάμιλτον.

Μία πανέμορφη στιγμή εξελίχθηκε μετά το τέλος της συγκλονιστικής αναμέτρησης του Μαξ Φερστάπεν με τον Λιούις Χάμιλτον στο Άμπου Ντάμπι, που βρήκε νικητή και νέο παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1 τον Ολλανδό πιλότο της Red Bull.

Συγκεκριμένα ο πατέρας του πετά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή, Λιούις Χάμιλτον, Άντονι, πήγε και συνεχάρη τον Μαξ αλλά και τον πατέρα του Τζος, που παλαιότερα ήταν πιλότος της Minardi.

Αργότερα πάνω στο πόντιουμ και μέσα σε αποθέωση, ο Χάμιλτον τσούγκρισε την σαμπάνια του με αυτή του Φερστάπεν σε μία όμορφη στιγμή αναγνώρισης και σεβασμού.

A touching moment as Max and Jos Verstappen are congratulated by Lewis Hamilton’s father, Anthony 👊#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/5n2uaLrfr2 — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

Respect all round on the podium after an epic title race that will be remembered forever 🏆#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 @Max33Verstappen @LewisHamilton pic.twitter.com/EDgKox9AoJ — Formula 1 (@F1) December 12, 2021