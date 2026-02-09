Αθλητικά

Μανωλάς: «Ο Ηλιόπουλος είναι ένας ιδιοκτήτης γεμάτος συναισθήματα, θυμίζει τους παλιούς προέδρους της ΑΕΚ»

Οι παλαίμαχοι της Ένωσης έκοψαν πίτα με τον Στέλιο Μανωλά να μιλά για τον Μάριο Ηλιόπουλο
Ο Στέλιος Μανβλάς και ο Μάριος Ηλιόπουλος
Ο Στέλιος Μανβλάς και ο Μάριος Ηλιόπουλος στην κοπή της πίτας των παλαιμάχων της ΑΕΚ/ (ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ/EUROKINISSI)

Οι παλαίμαχοι παίκτες της ΑΕΚ έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα για το 2026 και ο πρόεδρος του συνδέσμου, Στέλιος Μανωλάς, πήρε το λόγο και έκανε αναφορά στον Μάριο Ηλιόπουλο, τον Γιάννη Βρούτση και το γήπεδο της Ένωσης.

Για τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο Στέλιος Μανωλάς ανέφερε ότι «είναι ένας ιδιοκτήτης γεμάτος συναισθήματα, έτσι μας αγκάλιαζαν οι πρόεδροι παλιά στην ΑΕΚ».

«Η διαιτησία προκαλεί τη βία. Έφεραν το VAR. Είδαμε τι έκανε το VAR την περασμένη Κυριακή. Ο Βρούτσης θα είναι πετυχημένος μόνο με οπαδούς κ των δύο ομάδων στο γήπεδο», τόνισε ο πρόεδρος του συνδέσμου παλαιμάχων της ΑΕΚ για τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού.

Ενώ, έκλεισε το λόγο του μιλώντας για το γήπεδο της Ένωσης: «Η ΑΕΚ έχει το ωραιότερο γήπεδο στην Ελλάδα από τα καλύτερα στον κόσμο. Μπράβο στον Μελισσανίδη και στους επιχειρηματίες που έδωσαν λεφτά. Έχει δύο υπέροχα μουσεία».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
127
108
74
66
61
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo