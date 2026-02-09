Μανωλάς: «Ο Ηλιόπουλος είναι ένας ιδιοκτήτης γεμάτος συναισθήματα, θυμίζει τους παλιούς προέδρους της ΑΕΚ»

Οι παλαίμαχοι παίκτες της ΑΕΚ έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα για το 2026 και ο πρόεδρος του συνδέσμου, Στέλιος Μανωλάς, πήρε το λόγο και έκανε αναφορά στον Μάριο Ηλιόπουλο, τον Γιάννη Βρούτση και το γήπεδο της Ένωσης.

Για τον Μάριο Ηλιόπουλο, ο Στέλιος Μανωλάς ανέφερε ότι «είναι ένας ιδιοκτήτης γεμάτος συναισθήματα, έτσι μας αγκάλιαζαν οι πρόεδροι παλιά στην ΑΕΚ».

«Η διαιτησία προκαλεί τη βία. Έφεραν το VAR. Είδαμε τι έκανε το VAR την περασμένη Κυριακή. Ο Βρούτσης θα είναι πετυχημένος μόνο με οπαδούς κ των δύο ομάδων στο γήπεδο», τόνισε ο πρόεδρος του συνδέσμου παλαιμάχων της ΑΕΚ για τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού.

Ενώ, έκλεισε το λόγο του μιλώντας για το γήπεδο της Ένωσης: «Η ΑΕΚ έχει το ωραιότερο γήπεδο στην Ελλάδα από τα καλύτερα στον κόσμο. Μπράβο στον Μελισσανίδη και στους επιχειρηματίες που έδωσαν λεφτά. Έχει δύο υπέροχα μουσεία».