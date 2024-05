Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ 0-1: «Ζωντανοί» για τον τίτλο στην Premier League οι «κανονιέρηδες»

Η Άρσεναλ πέρασε “αλώβητη” από την έδρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και με τη νίκη της 1-0 “ανέβηκε” ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας της Premier League και θα δώσει “μάχη” μέχρι τέλους με τη Μάντσεστερ Σίτι, για την κατάκτηση του τίτλου.

Με ένα γκολ του Τροσάρ από το 21ο λεπτό του αγώνα, η Άρσεναλ κατάφερε να κάνει το πολυπόθητο διπλό επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Ολντ Τράφορντ και να “πιέσει” τη Μάντσεστερ Σίτι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Premier League.

Οι “κανονιέρηδες” έφθασαν τους 86 βαθμούς και προσπέρασαν με ένα βαθμό περισσότερο τους “Πολίτες”, οι οποίοι έχουν όμως έναν αγώνα λιγότερο. Η Άρσεναλ έχει πια ένα τελευταίο ματς με την Έβερτον, ενώ η ομάδα του Γκουανρτιόλα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Τότεναμ και στη συνέχεια τη Γουέστ Χαμ στο Έμιρεϊτς, για ένα φινάλε “θρίλερ” πια στη σεζόν.

Trossard is the best finisher we’ve in the club at the moment

