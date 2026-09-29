Χωρίς Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ο Παναθηναϊκός κόντρα σε Βιλερμπάν και Μακάμπι

Τα προβλήματα αντί να μειώνονται, αυξάνοντα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχασε και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με τραυματισμό.

Όπως ενημέρωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα χάσει και τα δύο εντός έδρας παιχνίδια με Βιλερμπάν και Μακάμπι για τη διαβολοβδομάδα της Euroleague.

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“Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα είναι εκτός. Δεν ξέρω ακριβώς, ίσως δέκα ημέρες”, δήλωσε συγκεκριμένα o Σέρβος προπονητής.

Ο Ισπανός φόργουορντ αποκόμισε έναν μυϊκό τραυματισμό από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για το Super Cup και θα χρειαστεί να μείνει μερικές μέρες εκτός δράσης.