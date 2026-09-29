Αθλητικά

Χωρίς Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ο Παναθηναϊκός κόντρα σε Βιλερμπάν και Μακάμπι

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στις υπηρεσίες του Ισπανού φόργουορντ
Ο Χουάντσο
Ο Χουάντσο στο Παναθηναϊκός - Παρί (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Τα προβλήματα αντί να μειώνονται, αυξάνοντα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχασε και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με τραυματισμό.

Όπως ενημέρωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα χάσει και τα δύο εντός έδρας παιχνίδια με Βιλερμπάν και Μακάμπι για τη διαβολοβδομάδα της Euroleague.

“Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα είναι εκτός. Δεν ξέρω ακριβώς, ίσως δέκα ημέρες”, δήλωσε συγκεκριμένα o Σέρβος προπονητής.

Ο Ισπανός φόργουορντ αποκόμισε έναν μυϊκό τραυματισμό από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για το Super Cup και θα χρειαστεί να μείνει μερικές μέρες εκτός δράσης.

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Αθλητικά
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