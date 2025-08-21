Συμβαίνει τώρα:
Μαρία Σάκκαρη – Τατιάνα Μαρία στην πρεμιέρα του US Open

Κόντρα στην 38χρονη Γερμανία η Μαρία Σάκκαρη στον πρώτο γύρο του αμερικανικού Γκραν Σλαμ
Η Μαρία Σάκκαρη σε αγώνα στις ΗΠΑ
Η Μαρία Σάκκαρη σε αγώνα στις ΗΠΑ / REUTERS / David Kirouac-Imagn Images

Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την πρώτη της αντίπαλο στο US Open, με την Τατιάνα Μαρία από τη Γερμανία να κληρώνεται με την κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια για την πρεμιέρα του αμερικανικού Γκραν Σλαμ.

Χωρίς να χρειάζεται να υπερασπιστεί βαθμούς στο US Open, η Μαρία Σάκκαρη (Νο62) έχει την ευκαιρία να κερδίσει σημαντικούς βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη και στην κατεύθυνση αυτή, πρώτο της “εμπόδιο” θα είναι η Τατιάνα Μαρία (Νο43).

Η 38χρονη Γερμανία τενίστρια προέρχεται φέτος από μεγάλη επιτυχία με την κατάκτηση του τροπαίου στο Queen’s, αλλά είχε αποκλειστεί από την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια στον ίδιο γύρο του αμερικανικού Γκραν Σλαμ πριν τρία χρόνια. 

Γενικότερα, στις μεταξύ τους “μονομαχίες”, οι δύο αθλήτριες είναι στο 2-2.

