Μαρία Σάκκαρη – Τατιάνα Μαρία στην πρεμιέρα του US Open

Η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την πρώτη της αντίπαλο στο US Open, με την Τατιάνα Μαρία από τη Γερμανία να κληρώνεται με την κορυφαία Ελληνίδα πρωταθλήτρια για την πρεμιέρα του αμερικανικού Γκραν Σλαμ.

Χωρίς να χρειάζεται να υπερασπιστεί βαθμούς στο US Open, η Μαρία Σάκκαρη (Νο62) έχει την ευκαιρία να κερδίσει σημαντικούς βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη και στην κατεύθυνση αυτή, πρώτο της “εμπόδιο” θα είναι η Τατιάνα Μαρία (Νο43).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 38χρονη Γερμανία τενίστρια προέρχεται φέτος από μεγάλη επιτυχία με την κατάκτηση του τροπαίου στο Queen’s, αλλά είχε αποκλειστεί από την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια στον ίδιο γύρο του αμερικανικού Γκραν Σλαμ πριν τρία χρόνια.

The women’s singles top half draw is set! pic.twitter.com/x2eXmsYq2X — US Open Tennis (@usopen) August 21, 2025

Γενικότερα, στις μεταξύ τους “μονομαχίες”, οι δύο αθλήτριες είναι στο 2-2.