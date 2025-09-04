Μάριους Γκριγκόνις: «Να επιστρέψω να απολαύσω την ενέργεια μου κόσμου μας»

Ο Μάριους Γκριγκόνις μίλησε στην επίσημη σελίδα του Παναθηναϊκού, το Club 1908, με τον ίδιο να χαρακτηρίζει ως μεγάλη μάχη το διάστημα που έμεινε εκτός προπονήσεων και στο οποίο έκανε αποθεραπεία προκειμένου να αποκαταστήσει το σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού που είχε.

Ο Λιθουανός αποκάλυψε πως έχει στόχο να επιστρέψει σταδιακά στην καθημερινή του ρουτίνα, με τον Γκριγκόνις να έχει στόχο να απολαύσει ξανά το να παίζει μπάσκετ. Μάλιστα όπως ανέφερε το διάστημα που ήταν εκτός από τους αγώνες στον Παναθηναϊκό προσπάθησε να μάθει ελληνικά, χωρίς ωστόσο επιτυχία.

Παράλληλα, από τις δηλώσεις του ο 31χρονος θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο τις ομάδες για τη στήριξη που είχε όσο καιρό ήταν εκτός.

Οι δηλώσεις του στο «CLUB 1908»

Για το πως θα περιέγραφε το χρονικό διάστημα μέχρι να επιστρέψει στην δράση:

«Μεγάλη μάχη! Δεν ξέρω. Μεγάλη, μεγάλη μάχη. Αυτό είναι σίγουρα».

Για το αν ανυπομονεί για κάτι:

«Βασικά να επιστρέψω στη ρουτίνα μου, να παίξω αγώνες, να απολαύσω την ενέργεια από τον κόσμο και τους συμπαίκτες μου, να κάνουμε πλάκα με τους συμπαίκτες μου. Να κερδίσω κάποιους αγώνες, να τους απολαύσω. Όλα γύρω από αυτό. Η καριέρα είναι πολύ μικρή οπότε κάθε χρόνο κάνεις ένα μικρό διάλειμμα και προσπαθείς να το ευχαριστηθείς περισσότερο».

Για το αν θέλει να πει κάτι στον κόσμο της ομάδας:

«Δεν είμαι καλός σε αυτά. Προτιμώ να βάλω τη δουλειά μου και τις πράξεις να μιλήσουν και να τους ευχαριστήσω με αυτόν τον τρόπο. Από το να λέω τα κλισέ ευχαριστώ, ευχαριστώ για την υποστήριξη, όπως λένε όλοι, καλύτερα να το κάνεις με πράξεις».

Για το αν έχει μάθει ελληνικά:

«Έκανα Duolingo για 360 ημέρες, αλλά δεν δούλεψε καθόλου. Από δω κι από εκεί ξέρω σίγουρα κάποιες λέξεις. Το να φτιάξω όμως κάποιες προτάσεις είναι πολύ δύσκολο. Εδώ στην Ελλάδα, όταν μαθαίνεις μια πρόταση και πηγαίνεις να πεις κάτι, σε πιάνουν αμέσως και σου λένε ωραία, ας μιλήσουμε αγγλικά. Ο κόσμος εδώ μιλάει τόσο καλά αγγλικά, που δεν σε αναγκάζει να μάθεις ελληνικά. Από την άλλη όμως, είναι πολύ ωραίο που όλοι είναι καλοί στα αγγλικά».

Starting the pre-season video series with Marius Grigonis



Every step is part of the comeback process and Marius shows what commitment really looks like!



Watch him talk about the big struggle of coming back from injury, the process of learning the Greek language and more!… pic.twitter.com/TS3G7Bt87H — Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 4, 2025

Υπενθυμίζεται πως ο Γκριγκόνις είχε κάνει εγχείρηση στην σπονδυλική του στήλη τον Δεκέμβριο του 2024, με αποτέλεσμα ο ίδιος να χάσει όλο το πρώτο μισό του 2025, με τον ίδιο να έχει επιστρέψει στις προπονήσεις.