Μαρούσι – Ηρακλής 87-92: Ο Γηραιός πήρε σπουδαίο «διπλό» στη GBL με εκπληκτικό Μωραΐτη

Ο Ηρακλής πήρε σπουδαία νίκη στο κλειστό του Αγίου Θωμά, κερδίζοντας με 92-87 το Μαρούσι και κάνοντας το 2/2 με τον Ζόρταν Λούκιτς στον πάγκο του.

Κορυφαίος για τον Ηρακλή, που ανέτρεψε διαφορά δέκα πόντων στην τελευταία περίοδο, ήταν ο Δημήτρης Μωραΐτης με 18 πόντους, 8 ασίστ, 6 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

Εξαιρετική εμφάνιση είχαν για τους φιλοξενούμενους οι Φάντερμπερκ (21π.) και Ράιτ-Φόρμαν (20π.), με τον Γηραιό να ανεβάζει το ρεκόρ του στο 4-3.

Οι Περάντες (19π.) και Γουίλιαμς (18π.) διασώθηκαν από τους ηττημένους, που παραμένουν “κολλημένοι” στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα (ρεκόρ 2-5).

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 46-43, 63-68, 87-92

ΜΑΡΟΥΣΙ (Ηλίας Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 11 (3), Καρακώστας 5 (1), Μέικον 8, Νικολαΐδης 6 (2), Σάλας 8 (1), Τουλιάτος 4 (1), Καλαϊτζάκης 6, Ουίλιαμς 18 (10 ριμπάουντ), Μπριγκς 2, Περάντες 19 (5).

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 21 (3), Ράιτ-Φόρμαν 20 (3), Φόστερ 5 (1), Σμιθ 14, Τσιακμάς 8 (2), Μωραΐτης 18 (3), Ουέαρ 3, Χρηστίδης, Σύλλας 3 (1).