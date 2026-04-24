Ολυμπιακός: Συλλεκτικά t-shirts για τους οπαδούς που θα βρεθούν στα πλέι οφ της Euroleague

Ο Ολυμπιακός περιμένει να μάθει σήμερα (24/04/26) τον αντίπαλό του στα πλέι οφ της Euroleague, αλλά οι προετοιμασίες για το πρώτο παιχνίδι στο ΣΕΦ έχουν ξεκινήσει από νωρίς.

Όπως έκανε επίσημα γνωστό μάλιστα η ΚΑΕ Ολυμπιακό, όσο οπαδοί βρεθούν στο ΣΕΦ για την πρεμιέρα των πλέι οφ της Euroleague θα πάρουν και συλλεκτικά t-shirts από χορηγό της ομάδας του Πειραιά.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η τράπεζα Πειραιώς “κοκκινίζει” το ΣΕΦ. Η προετοιμασία για τον πρώτο αγώνα των playoffs της EuroLeague ξεκίνησε!