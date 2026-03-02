Αθλητικά

Μαυροβούνιο – Ελλάδα 65-79 τελικό: Απολαυστική η γαλανόλευκη με ηγέτη τον Τολιόπουλο

Η γαλανόλευκη θέλει να πάρει "εκδίκηση" για την ήττα της στη Sunel Arena και να πάρει την τρίτη της νίκη στον όμιλο
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027
4η αγωνιστική στο 2ο όμιλο
53 - 57
3η περίοδος
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Εκτός έδρας δοκιμασία για την Εθνική μπάσκετ. Η Ελλάδα κοντράρεται με το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα, για την 4η αγωνιστική του ομίλου της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027,λίγα 24ωρα μετά την ήττα της από την ίδια ομάδα στη “Sunel Arena”.

22:01 | 02.03.2026
Από το Newsit.gr καλή σας νύχτα
22:01 | 02.03.2026
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
Μαυροβούνιο – Ελλάδα 65-79: Έπος από Τολιόπουλο στην Ποντγκόριτσα και «διπλό» για την Εθνική μπάσκετ
Τρίτη νίκη για την γαλανόλευκη στα προκριματικά του παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, αγκάλιασε την πρωτιά στον όμιλο
21:55 | 02.03.2026
ΛΗΞΗ και νίκη για την Ελλάδα με 65-79 μέσα στην έδρα του μαυροβούνιου
21:54 | 02.03.2026

31 δεύτερα για τη λήξη

21:54 | 02.03.2026
65-79 με φόλοου κάρφωμα του Παπανικολάου
21:50 | 02.03.2026

1:15 για τη λήξη

21:50 | 02.03.2026
65-77 με τον Παπανικολάου
21:50 | 02.03.2026
65-77 με τον Παπανικολάου
21:50 | 02.03.2026
65-74 το Μαυροβούνιο
21:49 | 02.03.2026
62-74 ο Λαρεντζάκης, που έκανε την κόμπρα αμέσως μετά
21:49 | 02.03.2026
62-71 με τις βολές του Ντρόμπνιακ
21:49 | 02.03.2026

3:11 για τη λήξη

21:49 | 02.03.2026

3:11 για τη λήξη

21:48 | 02.03.2026

Βλές για το Μαυροβούνιο

21:48 | 02.03.2026

3:30 για τη λήξη

21:48 | 02.03.2026

3:30 για τη λήξη

21:48 | 02.03.2026
60-71 με το Ράντονιτς
21:48 | 02.03.2026
60-71 με το Ράντονιτς
21:48 | 02.03.2026

Έφτασε τους 27 πόντους

21:47 | 02.03.2026
58-71 με τον Τολιόπουλο
21:47 | 02.03.2026

4:12 για τη λήξη

21:46 | 02.03.2026
58-69 ο Ντρόμπνιακ
21:46 | 02.03.2026
58-69 ο Ντρόμπνιακ
21:46 | 02.03.2026
56-69 η Ελλάδα μπροστά
21:45 | 02.03.2026

Φλαουλ και βολές για τον Χαραλαμπόπουλο

21:45 | 02.03.2026
56-67 ο Χατζιμπέγκοβιτς
21:45 | 02.03.2026
56-67 ο Χατζιμπέγκοβιτς
21:45 | 02.03.2026

4ο φάουλ του Αντετοκούνμπο

21:44 | 02.03.2026

5:39 για τη λήξη

21:43 | 02.03.2026
53-67 με τον Τολιόπουλο και πάλι
21:43 | 02.03.2026
53-67 με τον Τολιόπουλο και πάλι
21:43 | 02.03.2026

Άστοχος στη βολή

21:41 | 02.03.2026
53-64 με τον Μήτρου-Λονγκ και θα έχει και μια βολή
21:40 | 02.03.2026

7:30 για τη λήξη του αγωνα

21:40 | 02.03.2026

Τάιμ άουτ

21:39 | 02.03.2026
53-62 με κάρφωμα του Αντετοκούνμπο από ασίστ του Τολιόπουλου
21:38 | 02.03.2026

7:51 για τη λήξη του αγώνα

21:37 | 02.03.2026
53-60 μετράει το τρίποντο του Τολιόπουλου
21:37 | 02.03.2026
53-60 μετράει το τρίποντο του Τολιόπουλου
21:37 | 02.03.2026

Θα δούνε τα ριπλέι για το αν θα μετρήσει το τρίποντο

21:36 | 02.03.2026

Ο Τολιόπουλος ευστόχησε σε τρίποντο από τα 9 μέτρα, είχαν δώσει αμυντικό φάουλ λίγο νωρίτερα οι διαιτητές

21:36 | 02.03.2026

Ο Τολιόπουλος ευστόχησε σε τρίποντο από τα 9 μέτρα, είχαν δώσει αμυντικό φάουλ λίγο νωρίτερα οι διαιτητές

21:34 | 02.03.2026

8:40 και χωρίς καλάθι οι δυο ομάδες

21:32 | 02.03.2026

Τελευταιο δεκάλεπτο στο ματς

21:32 | 02.03.2026

Τέλος 3ης περιόδου (53-57)

21:31 | 02.03.2026
53-57 μειώνει το Μαυροβούνιο
21:30 | 02.03.2026

Βολές για το Μαυροβούνιο

21:30 | 02.03.2026
51-57 ο Μήτρου-Λονγκ
21:29 | 02.03.2026
51-55 με τις βολές του Γιοβάνοβιτς, έφτασε τους 10 πόντους
21:27 | 02.03.2026

4ο φάουλ ο Καλαϊτζάκης

21:26 | 02.03.2026

2:34 για το τέλος της 3ης περιόδου

21:26 | 02.03.2026
49-55 με τις βολές του Ιβάνοβιτς
21:26 | 02.03.2026
49-55 με τις βολές του Ιβάνοβιτς
21:25 | 02.03.2026

5ο ομαδικό φάουλ για την Εθνική και 3ο για τον Αντετοκούνμπο

21:25 | 02.03.2026
47-55 με 2/2 βολές από τον Αντετοκούνμπο
21:24 | 02.03.2026

Φάουλ και βολέ για Αντετοκούνμπο

21:23 | 02.03.2026
47-53 με τις βολές του Ντρόμπνιακ, που έφτασε τους 12 πόντους
21:22 | 02.03.2026

Φάουλ και βολές για τον Ντρόμπνιακ

21:21 | 02.03.2026

Τάιμ άουτ, 3:28 για το τέλος της 3ης περιόδου

21:21 | 02.03.2026
45-53 ο Ντρόμπνιακ και η διαφορά έπεσε στους 8 πόντους
21:21 | 02.03.2026
45-53 ο Ντρόμπνιακ και η διαφορά έπεσε στους 8 πόντους
21:19 | 02.03.2026
43-53 με τον Γιοβάνοβιτς
21:18 | 02.03.2026
40-53 με τον Γιοβάνοβιτς
21:18 | 02.03.2026
37-53 η Ελλάδα
21:17 | 02.03.2026

Φάουλ και βολές για τον Μήτογλου

21:16 | 02.03.2026
37-52 ο Ίλιτς το πρώτο καλάθι των γηπεδούχων στην 3η περίοδο
21:14 | 02.03.2026
35-52 με τον Χουγκάζ και τάιμ άουτ
21:14 | 02.03.2026

Δεν έχει βάλει ακόμα καλάθι το Μαυροβούνιο στην 3η περίοδο - 6 λεπτά για το τέλος της

21:11 | 02.03.2026
35-50 με τον Χουγκάζ, με τη βοήθεια του ταμπλό
21:09 | 02.03.2026
35-48 με τον Μωραΐτη, που κάνει καλή εμφάνιση
21:09 | 02.03.2026
35-45 με 1/2 βολές από τον Χουγκάζ
21:08 | 02.03.2026

Φάουλ και βολές για τον Χουγκάζ

21:08 | 02.03.2026

ξεκίνησε η τρίτη περίοδος

21:06 | 02.03.2026

Επέστρεψαν οι ομάδες στο παρκέ

21:06 | 02.03.2026

Ο Τολιόπουλος είναι  ο κορυφαίος για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, μετρώντας 19 πόντους (2/3 δίποντα, 5/6 τρίποντα), 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ

21:06 | 02.03.2026

Βρισκόμαστε λίγο πριν την έναρξη του 3ου δεκαλέπτου

20:53 | 02.03.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
20:52 | 02.03.2026
35-44 με μακρινό τρίποντο του Ντρόμπνιακ
20:51 | 02.03.2026

Η ανάρτηση της FIBA

20:50 | 02.03.2026

Τάιμ άουτ στα 42 δεύτερα από το ημίχρονο

20:50 | 02.03.2026

Τάιμ άουτ στα 42 δεύτερα από το ημίχρονο

20:50 | 02.03.2026
32-44 με τον Νίνταμ
20:48 | 02.03.2026
30-44 το Μαυροβούνιο
20:48 | 02.03.2026
28-44 με τον Μωραΐτη από τη γωνία
20:48 | 02.03.2026
28-41 με τον Μήτογλου από ασίστ του Τολιόπουλου
20:46 | 02.03.2026

3:04 για το ημίχρονο

20:46 | 02.03.2026

3:04 για το ημίχρονο

20:46 | 02.03.2026
20:45 | 02.03.2026
20:45 | 02.03.2026
28-39 το Μαυροβούνιο και τάιμ άουτ
20:45 | 02.03.2026
28-39 το Μαυροβούνιο και τάιμ άουτ
20:45 | 02.03.2026

Πρώτο άστοχο τρίποντο από τον Τολιόπουλο

20:45 | 02.03.2026

Πρώτο άστοχο τρίποντο από τον Τολιόπουλο

20:44 | 02.03.2026
26-39 το ματς
20:44 | 02.03.2026

3ο προσωπικό φάουλ του Καλαϊτζάκη - Βολές για τον Ντρόμπνιακ

20:44 | 02.03.2026

3:35 για το ημίχρονο

20:44 | 02.03.2026

3:35 για το ημίχρονο

20:43 | 02.03.2026

5/5 έχει από το τρίποντο ο Τολιόπουλος

20:42 | 02.03.2026
25-39 και πάλι ο Τολιόπουλος!
20:42 | 02.03.2026
25-36 με τον Τολιόπουλο
20:42 | 02.03.2026
25-33 το Μαυροβούνιο
20:42 | 02.03.2026
25-33 το Μαυροβούνιο
20:40 | 02.03.2026
23-33 με Καλαϊιτζάκη στον αιφνιδιασμό
20:39 | 02.03.2026

Τάιμ άουτ και 5:19 για την ανάπαυλα

20:38 | 02.03.2026
23-31 με ακόμη ένα τρίποντο του τρομερού Τολιόπουλου
20:37 | 02.03.2026
23-28 το Μαυροβούνιο
20:37 | 02.03.2026

6:04 για το ημίχρονο

20:35 | 02.03.2026

Βολές για το Μαυροβούνιο

20:34 | 02.03.2026
21-28 με τον Καλαϊτζάκη
20:31 | 02.03.2026

7:14 για το ημίχρονο

20:31 | 02.03.2026
21-25 με τον Ράντονιτς
20:31 | 02.03.2026
18-25 με τον Λαρεντζάκη η Εθνική
20:29 | 02.03.2026

Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο

20:26 | 02.03.2026
18-22 το σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο
20:25 | 02.03.2026

Φάουλ και βολές για τον Καλαϊτζάκη

20:25 | 02.03.2026
18-21 με τον Αντετοκούνμπο
20:24 | 02.03.2026

Τάπα του Αντετοκούνμπο

20:24 | 02.03.2026

Τάπα του Αντετοκούνμπο

20:22 | 02.03.2026
18-19 το Μαυροβούνιο με βολές
20:22 | 02.03.2026

1:21 για το τέλος της πρώτης περιόδου

20:20 | 02.03.2026
16-19 ο Χαραλαμπόπουλος, μετά από δικό του επιθετικό ριμπάουντ
20:20 | 02.03.2026
16-19 ο Χαραλαμπόπουλος, μετά από δικό του επιθετικό ριμπάουντ
20:19 | 02.03.2026
16-17 μειώνει κι άλλο το Μαυροβούνιο
20:18 | 02.03.2026
13-17 με τον Κώστα Αντετοκούνμπο
20:17 | 02.03.2026
2/2 και 13-15 πλησιάζει το Μαυροβούνιο
20:16 | 02.03.2026

Φάουλ και βολές για τον Νίντχαμ

20:14 | 02.03.2026

Δεν μετράει το καλάθι του Χουγκάζ, πέρασε ο χρόνος επίθεσης της Εθνικής

20:13 | 02.03.2026
11-15 πίσω στο σκορ το Μαυροβούνιο
20:13 | 02.03.2026
10-15 με τον Νίνταν και θα εκτελέσει και μια βολή
20:13 | 02.03.2026
10-15 με τον Νίνταν και θα εκτελέσει και μια βολή
20:11 | 02.03.2026

5:58 για το τέλος της πρώτης περιόδου

20:10 | 02.03.2026
8-15 για την Ελλάδα με τον Τολιόπουλο και τάιμ άουτ
20:08 | 02.03.2026
8-12 με τον Τολιόπουλο, έφτασε τους 7 πόντους
20:08 | 02.03.2026
8-12 με τον Τολιόπουλο, έφτασε τους 7 πόντους
20:07 | 02.03.2026
8-9 με τον Μήτογλου η Εθνική από τη σημείο των βολών
20:07 | 02.03.2026
8-7 με τον Πόποβιτς
20:06 | 02.03.2026
5-7 με τον Μωραΐτη η Ελλάδα
20:06 | 02.03.2026
5-7 με τον Μωραΐτη η Ελλάδα
20:06 | 02.03.2026
5-4 με τον Τολιόπουλο, 2/2 από τον Έλληνα γκαρντ
20:06 | 02.03.2026

8:57 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου

20:05 | 02.03.2026
5-2 με τον Χατζημπεγκοβιτς
20:05 | 02.03.2026
3-2 ο Τολιόπουλος, το πρώτο καλάθι της Εθνικής
20:05 | 02.03.2026
3-0 οι γηπεδούχοι με τον Νίνταμ
20:04 | 02.03.2026

Στην ουσία, το ματς ξεκινά τώρα

20:02 | 02.03.2026

Ο πρόεδρος της FIBA Europe και θρύλος του ισπανικού μπάσκετ, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, βρίσκεται στις εξέδρες

20:01 | 02.03.2026

Μικρή διακοπή, επειδή οι οπαδοί του Μαυροβουνίου πέταξαν χαρτάκια στο παρκέ - Άναψαν και καπνογόνα στην εξέδρα

20:00 | 02.03.2026
Ξεκίνησε η αναμέτρηση
19:59 | 02.03.2026

Η αρχική πεντάδα του Μαυροβουνίου: Νινταμ, Νικολιτς , Ποποβιτς, Χατζημπεγκοβιτς, Γιοβάνοβιτς

19:59 | 02.03.2026

Η αρχική πεντάδα του Μαυροβουνίου: Νινταμ, Νικολιτς , Ποποβιτς, Χατζημπεγκοβιτς, Γιοβάνοβιτς

19:59 | 02.03.2026

Μωραϊτης, Τολιόπουλος, Παπανικολάου, Χουγκάζ και Μήτογλου η αρχική πεντάδα του Βασίλη Σπανούλη

19:59 | 02.03.2026

Εφόσον η Ελλάδα επικρατήσει, θα εδραιωθεί στην πρώτη θέση του ομίλου. Υπενθυμίζεται πως οι νίκες της πρώτης φάσης μεταφέρονται στη δεύτερη φάση

19:57 | 02.03.2026

τα τελευταία σουτάκια πριν την έναρξη του αγώνα

19:55 | 02.03.2026

Η δωδεκάδα του Αντρέα Ζάκελι για το Μαυροβούνιο

Ίλιτς, Βρμπίτσα, Νίντχαμ, Ιβάνοβιτς, Χατζιμπέγκοβιτς, Βούτσελιτς, Γιοβάνοβιτς, Νίκολιτς, Ντρόμπνιακ, Πόποβιτς, Ράντοντσιτς

19:53 | 02.03.2026
19:53 | 02.03.2026

Η ώρα για τους Εθνικούς ύμνους - Πρώτος αυτός της Ελλάδας

19:52 | 02.03.2026
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2027 / ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΕΛΛΑΔΑ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
19:45 | 02.03.2026

Αυτή τη στιγμή έχουμε την παρουσίαση των δυο ομάδων

19:45 | 02.03.2026

Η κατάταξη στον Β' όμιλο

Πορτογαλία 2-1

Ελλάδα 2-1

Μαυροβούνιο 2-1

Ρουμανία 0-3

19:43 | 02.03.2026

Η αποψινή είναι η δέκατη αναμέτρηση των δύο ομάδων σε επίπεδο Ανδρών, με την Ελλάδα να έχει το πάνω χέρι με επτά νίκες.

19:42 | 02.03.2026

Η 12άδα της Εθνικής

19:42 | 02.03.2026

Διαιτητές του αγώνα είναι οι Γκάτις Σάλινς (Λετονία), Λορέντζο Μπαλντίνι (Ιταλία) και Βέλτισλαβ Βελίκοφ (Βουλγαρία)

19:42 | 02.03.2026

Οι γηπεδούχοι, με τη συμπαράσταση περίπου 6.000 φιλάθλων τους στο Moraca Sport Center, στοχεύουν στην τρίτη τους νίκη που θα τους φέρει στην κορυφή του ομίλου. Εκτός μάχης σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι είναι ο Μάρκο Σιμόνοβιτς

19:42 | 02.03.2026

Η σύνθεση της Εθνικής: Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Μήτογλου, Π. Καλαϊτζάκης, Κ. Αντετοκούνμπο, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Χουγκάζ, Κακλαμανάκης, Νετζήπογλου, Ε. Μητρου-Λονγκ

19:41 | 02.03.2026

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν έχει στη διάθεσή του -σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι- τον Νίκο Ρογκαβόπουλο λόγω ενοχλήσεων στην γάμπα. Τη θέση του στην αποστολή πήρε ο Δημήτρης Κακλαμανάκης

19:41 | 02.03.2026

Η ελληνική ομάδα θέλει να αντιδράσει μετά την ήττα που γνώρισε την Παρασκευή στη Sunel Arena των Άνω Λιοσίων (65-67) και να εδραιωθεί στην πρώτη θέση του δευτέρου ομίλου

19:38 | 02.03.2026

Η Εθνική αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα (20:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) με στόχο την επιστροφή στις νίκες στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027

19:38 | 02.03.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε έναν ακόμα αγώνα της Εθνικής μπάσκετ στα “παράθυρα” του παγκοσμίου Κυπέλλου

19:38 | 02.03.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
