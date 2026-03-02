Μαυροβούνιο – Ελλάδα 65-79 τελικό: Απολαυστική η γαλανόλευκη με ηγέτη τον Τολιόπουλο

Εκτός έδρας δοκιμασία για την Εθνική μπάσκετ. Η Ελλάδα κοντράρεται με το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα, για την 4η αγωνιστική του ομίλου της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027,λίγα 24ωρα μετά την ήττα της από την ίδια ομάδα στη “Sunel Arena”.
31 δεύτερα για τη λήξη
1:15 για τη λήξη
3:11 για τη λήξη
3:11 για τη λήξη
Βλές για το Μαυροβούνιο
3:30 για τη λήξη
3:30 για τη λήξη
Έφτασε τους 27 πόντους
4:12 για τη λήξη
Φλαουλ και βολές για τον Χαραλαμπόπουλο
4ο φάουλ του Αντετοκούνμπο
5:39 για τη λήξη
Άστοχος στη βολή
7:30 για τη λήξη του αγωνα
Τάιμ άουτ
7:51 για τη λήξη του αγώνα
Θα δούνε τα ριπλέι για το αν θα μετρήσει το τρίποντο
Ο Τολιόπουλος ευστόχησε σε τρίποντο από τα 9 μέτρα, είχαν δώσει αμυντικό φάουλ λίγο νωρίτερα οι διαιτητές
Ο Τολιόπουλος ευστόχησε σε τρίποντο από τα 9 μέτρα, είχαν δώσει αμυντικό φάουλ λίγο νωρίτερα οι διαιτητές
8:40 και χωρίς καλάθι οι δυο ομάδες
Τελευταιο δεκάλεπτο στο ματς
Τέλος 3ης περιόδου (53-57)
Βολές για το Μαυροβούνιο
4ο φάουλ ο Καλαϊτζάκης
2:34 για το τέλος της 3ης περιόδου
5ο ομαδικό φάουλ για την Εθνική και 3ο για τον Αντετοκούνμπο
Φάουλ και βολέ για Αντετοκούνμπο
Φάουλ και βολές για τον Ντρόμπνιακ
Τάιμ άουτ, 3:28 για το τέλος της 3ης περιόδου
Φάουλ και βολές για τον Μήτογλου
Δεν έχει βάλει ακόμα καλάθι το Μαυροβούνιο στην 3η περίοδο - 6 λεπτά για το τέλος της
Φάουλ και βολές για τον Χουγκάζ
ξεκίνησε η τρίτη περίοδος
Επέστρεψαν οι ομάδες στο παρκέ
Ο Τολιόπουλος είναι ο κορυφαίος για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, μετρώντας 19 πόντους (2/3 δίποντα, 5/6 τρίποντα), 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ
Βρισκόμαστε λίγο πριν την έναρξη του 3ου δεκαλέπτου
Η ανάρτηση της FIBA
Τάιμ άουτ στα 42 δεύτερα από το ημίχρονο
Τάιμ άουτ στα 42 δεύτερα από το ημίχρονο
3:04 για το ημίχρονο
3:04 για το ημίχρονο
Πρώτο άστοχο τρίποντο από τον Τολιόπουλο
Πρώτο άστοχο τρίποντο από τον Τολιόπουλο
3ο προσωπικό φάουλ του Καλαϊτζάκη - Βολές για τον Ντρόμπνιακ
3:35 για το ημίχρονο
3:35 για το ημίχρονο
5/5 έχει από το τρίποντο ο Τολιόπουλος
Τάιμ άουτ και 5:19 για την ανάπαυλα
6:04 για το ημίχρονο
Βολές για το Μαυροβούνιο
7:14 για το ημίχρονο
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
Φάουλ και βολές για τον Καλαϊτζάκη
Τάπα του Αντετοκούνμπο
Τάπα του Αντετοκούνμπο
1:21 για το τέλος της πρώτης περιόδου
Φάουλ και βολές για τον Νίντχαμ
Δεν μετράει το καλάθι του Χουγκάζ, πέρασε ο χρόνος επίθεσης της Εθνικής
5:58 για το τέλος της πρώτης περιόδου
8:57 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου
Στην ουσία, το ματς ξεκινά τώρα
Ο πρόεδρος της FIBA Europe και θρύλος του ισπανικού μπάσκετ, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, βρίσκεται στις εξέδρες
Μικρή διακοπή, επειδή οι οπαδοί του Μαυροβουνίου πέταξαν χαρτάκια στο παρκέ - Άναψαν και καπνογόνα στην εξέδρα
Μωραϊτης, Τολιόπουλος, Παπανικολάου, Χουγκάζ και Μήτογλου η αρχική πεντάδα του Βασίλη Σπανούλη
Εφόσον η Ελλάδα επικρατήσει, θα εδραιωθεί στην πρώτη θέση του ομίλου. Υπενθυμίζεται πως οι νίκες της πρώτης φάσης μεταφέρονται στη δεύτερη φάση
τα τελευταία σουτάκια πριν την έναρξη του αγώνα
Η δωδεκάδα του Αντρέα Ζάκελι για το Μαυροβούνιο
Ίλιτς, Βρμπίτσα, Νίντχαμ, Ιβάνοβιτς, Χατζιμπέγκοβιτς, Βούτσελιτς, Γιοβάνοβιτς, Νίκολιτς, Ντρόμπνιακ, Πόποβιτς, Ράντοντσιτς
Η ώρα για τους Εθνικούς ύμνους - Πρώτος αυτός της Ελλάδας
Αυτή τη στιγμή έχουμε την παρουσίαση των δυο ομάδων
Η κατάταξη στον Β' όμιλο
Πορτογαλία 2-1
Ελλάδα 2-1
Μαυροβούνιο 2-1
Ρουμανία 0-3
Η αποψινή είναι η δέκατη αναμέτρηση των δύο ομάδων σε επίπεδο Ανδρών, με την Ελλάδα να έχει το πάνω χέρι με επτά νίκες.
Η 12άδα της Εθνικής
Διαιτητές του αγώνα είναι οι Γκάτις Σάλινς (Λετονία), Λορέντζο Μπαλντίνι (Ιταλία) και Βέλτισλαβ Βελίκοφ (Βουλγαρία)
Οι γηπεδούχοι, με τη συμπαράσταση περίπου 6.000 φιλάθλων τους στο Moraca Sport Center, στοχεύουν στην τρίτη τους νίκη που θα τους φέρει στην κορυφή του ομίλου. Εκτός μάχης σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι είναι ο Μάρκο Σιμόνοβιτς
Η σύνθεση της Εθνικής: Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Μήτογλου, Π. Καλαϊτζάκης, Κ. Αντετοκούνμπο, Τολιόπουλος, Μωραΐτης, Χαραλαμπόπουλος, Χουγκάζ, Κακλαμανάκης, Νετζήπογλου, Ε. Μητρου-Λονγκ
Ο Βασίλης Σπανούλης δεν έχει στη διάθεσή του -σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι- τον Νίκο Ρογκαβόπουλο λόγω ενοχλήσεων στην γάμπα. Τη θέση του στην αποστολή πήρε ο Δημήτρης Κακλαμανάκης
Η ελληνική ομάδα θέλει να αντιδράσει μετά την ήττα που γνώρισε την Παρασκευή στη Sunel Arena των Άνω Λιοσίων (65-67) και να εδραιωθεί στην πρώτη θέση του δευτέρου ομίλου
Η Εθνική αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα (20:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) με στόχο την επιστροφή στις νίκες στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027
Μαζί θα παρακολουθήσουμε έναν ακόμα αγώνα της Εθνικής μπάσκετ στα “παράθυρα” του παγκοσμίου Κυπέλλου