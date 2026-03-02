Μαυροβούνιο – Ελλάδα 65-79: Έπος από Τολιόπουλο στην Ποντγκόριτσα και «διπλό» για την Εθνική μπάσκετ

Η Ελλάδα βρέθηκε στο +17 από το Μαυροβούνιο, οι γηπεδούχοι επέτρεψαν και πλησιάσει στους 4 πόντους στο 30′, αλλά ο Βασίλης Τολιόπουλος ήταν ασταμάτητος, έκανε μεγαλειώδη εμφάνιση και οδήγησε την Εθνική μπάσκετ στη νίκη (65-79) στον 4ο αγώνα της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Με μυθικό show από τον Βασίλη Τολιόπουλο, που είχε double double με 27 πόντους (7/13 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 10 ασίστ, η Ελλάδα έφτασε τις 3 νίκες στην προκριματική φάση του παγκοσμίου Κυπέλλου, παίρνοντας εκδίκηση για την προ ημερών ήττα της από το Μαυροβούνιο στην Sunel Arena. Ο Έλληνας γκαρντ έδειξε αυτοπεποίθηση, καθαρό μυαλό και απόλυτη αποτελεσματικότητα, τρελαίνοντας τους πάντες, σε αντιδιαστολή με το ματς στα Άνω Λιόσια, που είχε μείνει στους 5 πόντους!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την Εθνική, ο Μωραΐτης είχε 9 πόντους, 8 προσέθεσε ο Κώστας Αντετοκούνμπο, από 6 οι Λαρεντζάκης, Καλαϊτζάκης, 5 οι Παπανικολάου, Μήτογλου, Χουγκάζ και 4 για τον Μήτρου Λονγκ και τον Χαραλαμπόπουλο.

Για το Μαυροβούνιο, το οποίο έπεσε στο 2-2 (ίδιο ρεκόρ με την Πορτογαλία, που ηττήθηκε από τη Ρουμανία με 101-96), ξεχώρισαν Ντρόμπνιακ (14π, 6 ριμπ) και Ράντοντσιτς (13π).

Η Εθνική μπασκετ βελτίωσε το ρεκόρ της σε 3-1, όμως θα χρειαστεί να περιμένει μέχρι τον Ιούλιο και το τελευταίο παράθυρο των προκριματικών, για να εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρόκρισή της. Ρουμανία (εκτός) και Πορτογαλία (εντός) τα εναπομείναντα παιχνίδια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να αναφέρουμε ότι η γαλανόλευκη σημείωσε 22 πόντους στα 3 από τα 4 δεκάλεπτα του αγώνα στην Ποντγκόριτσα, βγαίνοντας… ηττημένη μόνο στο 3ο, όταν έβαλε 13 και δέχθηκε 18 πόντους.

Δείτε το live του αγώνα

Η αναμέτρηση…

Μαυροβούνιο και Ελλάδα έκανα μια καλή εκκίνηση στο ματς, με την Εθνική μπάσκετ να έχει 3/3 σουτ εντός πεδιάς, έναν “καυτό” Τολιόπουλο (πέτυχε τα δυο πρώτα της καλάθια) και τους Μωραΐτη – Μήτογλου να τον στηρίζουν για το υπέρ της 8-9. Ο Έλληνας γκαρντ του Παναθηναϊκού έφτασε τους 10 πόντους στα μέσα του δεκαλέπτου με αλάνθαστα ποσοστά και η Εθνική μπάσκετ έφτασε στο +7 (8-15) εκμεταλλευόμενη την αστοχία των αντιπάλων της.

Το Μαυροβούνιο ήταν αρκετά άστοχο και είχε πρόβλημα στα ριμπάουντ, αλλά η Εθνική μπάσκετ μπλόκαρε επιθετικά, δέχθηκε ένα σερί και είδε τη διαφορά να πέφτει στον πόντο με το τρίποντο Ράντοντσιτς (16-17). Μια “έκρηξη” του Κώστα Αντετοκούνμπο στο φινάλε της πρώτης περιόδου -με τάπα και καλάθια- και οι βολές του Καλαϊτζάκη διαμόρφωσαν το 18-23 του δεκαλέπτου υπέρ της γαλανόλευκης.

Λαρεντζάκης και Ράντονιτς έβαλαν τις δυο ομάδες με εύστοχα τρίποντα στη δεύτερη περίοδο. Μέχρι τα μέσα της όμως, οι δυο ομάδες είχαν άστοχες και επιπόλαιες προσπάθειες, με την Εθνική όμως να έχει καλύτερη παρουσία στην άμυνα και να μεγαλώνει σιγά σιγά το προβάδισμά της (23-31 πέντε λεπτά πριν την ανάπαυλα). Ο Τολιόπουλος συνέχισε το “πάρτι” από το τρίποντο (έφτασε τα 5/5) ανεβάζοντας τη διαφορά στο +16 (28-44), ενώ η Εθνική μπάσκετ ανανέωνε επιθέσεις, με επιθετικά ριμπάουντ. Το μακρινό τρίποντο του Ντρόμπνιακ διαμόρφωσε το 32-44 του πρώτου μέρους.

Το Μαυροβούνιο έδειξε να είναι.. εκτός αγώνα, κυρίως λόγω της καλής άμυνας της Εθνικής μπάσκετ. Για πάνω από 4 λεπτά στην 3η περίοδο, έμεινε χωρίς πόντο! Στην επίθεση, η γαλανόλευκη σκόραρε με Τολιόπουλο, Μωραΐτη και Χουγκάζ και ανέβασε για πρώτη φορά τη διαφορά στο +17 (35-52). Οι γηπεδούχοι πέτυχαν τελικά τους πρώτους τους πόντους στο δεκάλεπτο, έκαναν ένα σερί 12 πόντων και -με τον Τολιόπουλο εκτός, για να πάρει ανάσες- έριξαν τη διαφορά στους 6 πόντους (47-53), με μπροστάρη τον Ντρόμπνιακ.

Οι βολές του Κώστα Αντετοκούνμπο έβαλαν στοπ στο σερί του Μαυροβουνίου, αλλά η Εθνική μπάσκετ ήταν άστοχη στην επίθεση, ενώ έχασε αρκετά αμυντικά ριμπάουντ. Οι γηπεδούχοι έριξαν τη διαφορά στους 4 πόντους (51-55), το δύσκολο καλάθι του Μήτρου-Λονγκ πανηγυρίστηκε από την Εθνική, αλλά οι δυο ομάδες πήγαν στην τελευταίο περίοδο με τους γηπεδούχους να βρίσκονται στο -4 (53-57).

Οι δυο ομάδες πήραν βιαστικές επιλογές στην έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου και έμειναν χωρίς καλάθι για σχεδόν 2 λεπτά. Το τρίποντο του Τολιόπουλου έφερε το 53-50 μετά από έλεγχο του ριπλέι. Η Ελλάδα έπαιξε με ηρεμία στα επόμενα λεπτά, δεν πιέστηκε από την προσπάθεια ανατροπής του Μαυροβουνίου, πήρε πόντους από Παπανικολάου και Λαρεντζάκη και έφτασε στο μεγάλο “διπλό” (65-79).

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 35-44, 53-57, 65-79

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Ζάκελι): Ίλιτς 2 (5 ριμπάουντ), Νίντχαμ 8 (1), Ιβάνοβιτς 2 (0/5 τρίποντα, 4 ασίστ), Χατζιμπέγκοβιτς 5 (1/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Βούτσελιτς, Γιοβάνοβιτς 10 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ζιβάνοβιτς 2, Νίκολιτς 4 (3 ριμπάουντ), Ντρόμπνιακ 14 (1/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 λάθη), Πόποβιτς 5 (1), Ράντοντσιτς 13 (3/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ)

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Λαρεντζάκης 6 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Μωραΐτης 9 (3/5 τρίποντα), Τολιόπουλος 27 (3/5 δίποντα, 7/13 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 10 ασίστ), Π. Καλαϊτζάκης 6 (1), Χαραλαμπόπουλος 4 (4 ριμπάουντ), Παπανικολάου 5 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Χουγκάζ 5 (3 ριμπάουντ), Κ. Αντετοκούνμπο 8 (2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Μήτογλου 5 (8 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μήτρου-Λονγκ 4

Τα ομαδικά στατιστικά του Μαυροβουνίου: 10/30 δίποντα, 9/27 τρίποντα, 18/19 βολές, 41 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 15 επιθετικά), 11 ασίστ, 17 φάουλ, 17 λάθη, 4 κλεψίματα, 2 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 15/28 δίποντα, 14/37 τρίποντα, 7/11 βολές, 34 ριμπάουντ (21 αμυντικά – 13 επιθετικά), 16 ασίστ, 22 φάουλ, 9 λάθη, 10 κλεψίματα, 2 μπλοκ

Αποτελέσματα 4ης αγωνιστικής

Ρουμανία-Πορτογαλία 101-96

Μαυροβούνιο-Ελλάδα 65-79

Η κατάταξη

1.Ελλάδα ρεκόρ 3-1 / 7 βαθμοί

2.Πορτογαλία ρεκόρ 2-2 / 6 βαθμοί

3.Μαυροβούνιο ρεκόρ 2-2, 6 βαθμοί

4.Ρουμανία ρεκόρ 1-3, 5 βαθμοί

Επόμενα παιχνίδια (5η αγωνιστική – 2/7)

Ρουμανία-Ελλάδα

Πορτογαλία-Μαυροβούνιο

Πώς συνεχίζεται η διοργάνωση

Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προχωρούν στη δεύτερη φάση, μεταφέροντας τα αποτελέσματά τους. Η Ελλάδα, εφόσον προκριθεί, θα ενταχθεί στον νέο Όμιλο Ι μαζί με τις τρεις πρώτες του Group A, όπου βρίσκονται Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία και Δανία.

Από τους τέσσερις ομίλους της δεύτερης φάσης, οι τρεις πρώτοι κάθε γκρουπ θα πάρουν το εισιτήριο για το MundoBasket 2027, συνολικά 12 ομάδες από την Ευρώπη.

Παράθυρα προκριματικών έως το 2027

24 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2025

27 Φεβρουαρίου – 3 Μαρτίου 2026

29 Ιουνίου – 7 Ιουλίου 2026

24 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2026

23 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2026

22 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2027