Με Λευκορωσία – Ελλάδα για τα προκριματικά του Μουντιάλ οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Ο τελευταίος αγώνας της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας για τα προκριματικά του Μουντιάλ κόντρα στη Λευκορωσία, ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Τρίτης 18 Νοεμβρίου 2025, το οποίο περιλαμβάνει και τον κρίσιμο αγώνα της Εθνικής Ελπίδων με την Ιρλανδία για τα προκριματικά του του Euro Κ21.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ιρλανδία Προκριματικά Euro Κ21

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

17:00 Novasports 6HD Γαλλία – Βέλγιο Davis Cup τένις

19:00 Novasports Start Κύπρος – Εσθονία Φιλικός Αγώνας

19:00 Novasports 6HD Γαλλία – Βέλγιο Davis Cup τένις

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

19:00 Novasports 4HD Νεπτούνας Κλαϊπέντα – Άρης Eurocup

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Χαϊδελβέργη – Προμηθέας FIBA Basketball Champions League

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Δανία – Ελλάδα Προκριματικά Eurobasket Γυναικών

21:00 Novasports 6HD Γαλλία – Βέλγιο Davis Cup τένις

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μλάντοστ – Ολυμπιακός Champions League πόλο Ανδρών

21:45 Novasports Premier League Ουαλία – Βόρεια Μακεδονία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Extra 2 Αυστρία – Βοσνία-Ερζεγοβίνη UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Extra 1 Ρουμανία – Άγιος Μαρίνος UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports Start Κόσοβο – Ελβετία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 5HD Βέλγιο – Λιχτενστάιν UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 4HD Βουλγαρία – Γεωργία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 3HD Σουηδία – Σλοβενία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 2HD Σκωτία – Δανία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 1HD Ισπανία – Τουρκία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 ALPHA Λευκορωσία – Ελλάδα UEFA World Cup Qualifiers