Με Ρόμα και Φέγενορντ ο Παναθηναϊκός, κόντρα σε Λιλ και Μπέτις ο ΠΑΟΚ στο Europa League – H ΑΕΚ αντιμέτωπη με Φιορεντίνα και Σαμσουνσπόρ στο Conference League

Κλήρωσε για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, με τις δυο πρώτες ομάδες να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στη League Phase του Europa League και την Ένωση αυτές που θα κοντραριστεί στη League Phase του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στη League Phase του Europa League τις Ρόμα (Ιταλία), Πλζεν (Tσεχία), Γιούνγκ Μπόις (Ελβετία) και Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία), ενώ εκτός έδρας θ’ αντιμετωπίσει τις Φέγενορντ (Ολλανδία), Φερεντσβάρος (Oυγγαρία), Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) και Μάλμε (Σουηδία).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απ’ την άλλη, ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τις Μπέτις (Ισπανία), Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ), Γιούνγκ Μπόις (Ελβετία) και Μπραν (Νορβηγία), ενώ εκτός έδρας θ’ αντιμετωπίσει τις Λιλ (Γαλλία), Λιόν (Γαλλία), Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) και Θέλτα (Ισπανία).

Λίγο μετά, η ΑΕΚ έμαθε τους αντιπάλους της στη League Phase του Conference League. Η Ένωση θα φιλοξενήσει στην OPAp Arena τις Σάμροκ Ρόβερς, Αμπερντίν και Κραϊόβα, ενώ θα αγωνιστεί εκτός έδρας κόντρα στις Φιορεντίνα, Σάμσουνσπορ (την απέκλεισε ο Παναθηναϊκός) και Τσέλιε (η ομάδα που προπονεί ο Αλμπέρτο Ριέρα).

Όλα όσα έγιναν στις δυο σημερινές (29.08.2025) κληρώσεις

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θυμίζουμε ότι χθες (28.08.2025) ο Ολυμπιακός έμαθε τους αντιπάλους του στη League Phase του Champions League, στην κλήρωση που έγινε στο “Grimaldi Forum” του Μονακό.

Οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ

Λιλ (εκτός)

Μπέτις (εντός)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (εντός)

Λιόν (εκτός)

Γιούνγκ Μπόις (εντός)

Λουντογκόρετς (εκτός)

Μπραν (εντός)

Θέλτα (εκτός)

Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού

Ρόμα (εντός)

Φέγενορντ (εκτός)

Πλζεν (εντός)

Φερεντσβάρος (εκτός)

Γιούνγκ Μπόις (εκτός)

Στουρμ (εντός)

Γκόου Αχέντ Ιγκλς (εντός)

Μάλμε (εκτός)

Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ

Σάμροκ Ρόβερς (εντός)

Φιορεντίνα (εκτός)

Αμπερντίν (εντός)

Τσέλιε (εκτός)

Κραϊόβα (εντός)

Σαμσουνσπορ (εκτος)

Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase του Europa League

1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025

2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026

8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026

Oι ημερομηνίες των έξι αγωνιστικών στη League Phase του Conference League

1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025