Αθλητικά

Η κλήρωση της ΑΕΚ στο Conference League – Η γνώριμη Φιορεντίνα, η Τσέλιε του Ριέρα και οι άλλοι αντίπαλοι στη League Phase

Οι ομάδες που θα αντιμετωπίσουν οι “κιτρινόμαυροι” στο Conference League
ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Τους έξι αντιπάλους που θα βρει στον δρόμο της, στη League Phase του Conference League, έμαθε η ΑΕΚ, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό, το μεσημέρι της Παρασκευής (29.08.2025).

Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τις Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία), Αμπερντίν (Σκωτία) και Κραϊόβα (Ρουμανία), ενώ εκτός έδρας θ’ αντιμετωπίσει τις Φιορεντίνα (Ιταλία), Τσέλιε (Σλοβενία) και Σαμσουνσπόρ (Τουρκία).

Να αναφέρουμε ότι αυτή είναι η τρίτη σερί χρονιά που η Φιορεντίνα αντιμετωπίζει ελληνική ομάδφα, μετά τον Ολυμπιακό -πριν από δυο χρόνια- στον τελικό του Conference League της OPAP Arena, αλλά και τους περσινούς διπλούς αγώνες με τον Παναθηναϊκό (τον απέκλεισε στη φάση των “16” της διοργάνωσης).

Παράλληλα, θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον Αλμπέρτο Ριέρα. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, με πέρασμα από τον Ολυμπιακό, είναι πλέον προπονητής της Τσέλιε.

Η ΑΕΚ θα μάθει τόσο τη σειρά των αγώνων όσο και τις ακριβείς ημερομηνίες των αγώνων της αύριο, Σάββατο (30.08.2025). Η 1η αγωνιστική της League Phase του Conference League διεξάγεται στις 2 Οκτωβρίου 2025 και η τελευταία στις 16 Δεκεμβρίου.

Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ

Σάμροκ Ρόβερς (εντός)

Φιορεντίνα (εκτός)

Αμπερντίν (εντός)

Τσέλιε (εκτός)

Κραϊόβα (εντός)

Σαμσουνσπορ (εκτος)

Oι ημερομηνίες των έξι αγωνιστικών στη League Phase του Conference League

1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo