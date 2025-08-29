Ο Παναθηναϊκός κόντρα σε Ρόμα και Φέγενορντ στο Europa League – Οι αντίπαλοί του στη League Phase

Ο Παναθηναϊκός έμαθε τους οκτώ αντιπάλους που θα βρει στο δρόμο του, στη League Phase του Europa League, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (29.08.2025) στο Μονακό.

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τις Ρόμα (Ιταλία), Πλζεν (Tσεχία), Γιούνγκ Μπόις (Ελβετία) και Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία), ενώ εκτός έδρας θ’ αντιμετωπίσουν τις Φέγενορντ (Ολλανδία), Φερεντσβάρος (Oυγγαρία), Στουρμ Γκρατς (Αυστρία) και Μάλμε (Σουηδία).

Οι ομάδες θα μάθουν αναλυτικά το πρόγραμμά τους το Σάββατο 30 Αυγούστου.

Η 1η αγωνιστική της League Phase διεξάγεται στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2025 και η τελευταία στις 29 Ιανουαρίου 2026.

Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού

Ρόμα (εντός)

Φέγενορντ (εκτός)

Πλζεν (εντός)

Φερεντσβάρος (εκτός)

Γιούνγκ Μπόις (εκτός)

Στουρμ (εντός)

Γκόου Αχέντ Ιγκλς (εντός)

Μάλμε (εκτός)

Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase του Europa League

1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025

2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026

8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026