Μάρκο Ρούμπιο: Ευπρόσδεκτο από τις ΗΠΑ το Ιράν στο Μουντιάλ, όχι όμως οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης

Παρά τα όσα γράφονται και διαρρέονται κατά καιρούς, σχετικά με τη θέση των ΗΠΑ για τη συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ του 2026, επίσημα η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει σταθερή και υπέρ τη συμμετοχής του Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Πριν από μια ημέρα υπήρξε δημοσίευμα περί πρόθεσης του Ντόναλντ Τραμπ να αποκλειστεί η εθνική Ιράν από το Μουντιάλ του 2026 και να αντικατασταθεί από την εθνική Ιταλίας. Σήμερα (24.04.2026) όμως, ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο -μιλώντας με εκπροσώπους του Τύπου- ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τους αθλητές του Ιράν, ωστόσο δεν θα επιτραπεί η είσοδος σε άτομα που έχουν σχέσεις με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης.

“Δεν υπάρχει κάποιος από τις ΗΠΑ που να τους είπε να έρθουν. Το πρόβλημα με το Ιράν δεν θα είναι οι αθλητές τους. Θα είναι με κάποιους από τους άλλους ανθρώπους που θα θέλουν να φέρουν και κάποιοι εξ αυτών έχουν σχέσεις με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης. Ίσως να μην τους αφήσουμε να μπουν μέσα, αλλά όχι τους αθλητές μεταξύ τους.

Δεν μπορούν να φέρουν ένα μάτσο τρομοκράτες της οργάνωσης στη χώρα μας και να παριστάνουν τους δημοσιογράφους ή τους προπονητές“. Η Ουάσινγκτον έχει κατηγοριοποιήσει τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης στις “ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις” ανέφερε.

“Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτό. Είναι εικασίες ότι το Ιράν μπορεί να αποφασίσει να μην έλθει και ότι η Ιταλία θα πάρει την θέση του. Εάν οι Ιρανοί παίκτες αποφασίσουν να μην έλθουν από μόνοι τους, θα είναι επειδή αποφάσισαν να μην έλθουν” τόνισε, σχολιάζοντας τα πρόσφατα δημοσιεύματα.