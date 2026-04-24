Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε νεύρα με την umpire του αγώνα του: «Όλη την ώρα σου μιλάει, απαγορεύεται» του είπε και τον χρέωσε με πόντο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε μία αντιπαράθεση με την umpire, Μαριάνα Βέλγιοβιτς, κατά τη διάρκεια του αγώνα του με τον Πάτρικ Κίπσον, στη νικηφόρα πρεμιέρα του στο Madrid Open.

Στην αρχή του τρίτου σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς εκνευρίστηκε όταν δέχθηκε δύο warnings από την umpire του αγώνα, Μαριγιάνα Βέλιοβιτς. Πιο συγκεκριμένα, κατά το σερβίς του τρίτου game η διαιτητής έκανε παρατήρηση στον Έλληνα πρωταθλητή, καθώς ο πατέρας του, Απόστολος, δεν σταματούσε να μιλάει την ώρα του παιχνιδιού.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος πλησίασε την Βέλιοβιτς και διαμαρτυρήθηκε έντονα, υποστηρίζοντας πως το coaching επιτρέπεται όταν ο προπονητής βρίσκεται στην ίδια πλευρά.

Ωστόσο, η umpire του εξήγησε πως η συνεχής καθοδήγηση μεταξύ των πόντων από τον πατέρα και προπονητή του, Απόστολο Τσιτσιπά, παραβιάζει τους κανονισμούς.

Θυμίζουμε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε και μια στιγμή μεγάλης έντασης με τον πατέρα του, κατά τυη διάρκεια της αναμέτρησης, ξεστομίζοντας πολλές ύβρεις προς τη μεριά του box του.