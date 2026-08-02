Αθλητικά

Με το φιλικό ΑΕΚ – Σιντ Τρούιντεν οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Η αναμέτρηση της Ένωσης δεσπόζει στο αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής 2 Αυγούστου
Ο Μάγερ
Ο Μάγερ σε φιλικό της ΑΕΚ/ EUROKINISSI
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Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει το φιλικό προετοιμασίας της ΑΕΚ με την Σιντ Τρούιντεν ενόψει των πλέι οφ του Champions League και της έναρξης του ελληνικού πρωταθλήματος.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

10:30 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Φινλανδία, SS19

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Φινλανδία, SS20

15:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Σιντ Τρούιντεν Φιλικός Αγώνας

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σεντ Τζόνστον – Κιλμάρνοκ Scottish Premiership

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Masters 1000 Μόντρεαλ

18:30 COSMOTE SPORT 3 HD Χιμπέρνιαν – Μάδεργουελ Scottish Premiership

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μινεσότα Λινξ – Ιντιάνα Φίβερ WNBA Regular Season

20:30 Novasports Start WTA 250 Μέμφις

21:30 Novasports 6HD WTA 500 Ουάσινγκτον

21:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Masters 1000 Μόντρεαλ

23:00 Action 24 Νιούελς Ολντ Μπόις – Μπόκα Τζούνιορς Liga Profesional Clausura

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Αθλητικά
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