Με το φιλικό ΑΕΚ – Σιντ Τρούιντεν οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει το φιλικό προετοιμασίας της ΑΕΚ με την Σιντ Τρούιντεν ενόψει των πλέι οφ του Champions League και της έναρξης του ελληνικού πρωταθλήματος.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
10:30 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Φινλανδία, SS19
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13:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Φινλανδία, SS20
15:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Σιντ Τρούιντεν Φιλικός Αγώνας
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σεντ Τζόνστον – Κιλμάρνοκ Scottish Premiership
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18:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Masters 1000 Μόντρεαλ
18:30 COSMOTE SPORT 3 HD Χιμπέρνιαν – Μάδεργουελ Scottish Premiership
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μινεσότα Λινξ – Ιντιάνα Φίβερ WNBA Regular Season
20:30 Novasports Start WTA 250 Μέμφις
21:30 Novasports 6HD WTA 500 Ουάσινγκτον
21:30 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Masters 1000 Μόντρεαλ
23:00 Action 24 Νιούελς Ολντ Μπόις – Μπόκα Τζούνιορς Liga Profesional Clausura