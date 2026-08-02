Ο Λιονέλ Μέσι επέστρεψε με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι και αποθεώθηκε – Γκολ για τον Νόα Άλεν

Ο Λιονέλ Μέσι πέρασε ως αλλαγή στην ισόπαλη με 2-2 αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με την Κολόμπους για το MLS και όπως είναι λογικό γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους της ομάδας του.

Στο 53′ πάτησε χορτάρι ο Λιονέλ Μέσι για λογαριασμό της Ίντερ Μαϊάμι, όμως αυτό δεν αρκούσε για το τρίποντο (σ.σ. το σκορ ήταν 2-1 υπέρ της Ίντερ Μαϊάμι), καθώς η Κολόμπους έφερε στα ίσα το ματς στο 84′ χάρη στον Μπράις Μέντεζ.

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Messi is back after leading Argentina to its second-straight World Cup Final appearance. pic.twitter.com/F91Bo3BC4v — Major League Soccer (@MLS) August 2, 2026

Στην αναμέτρηση πρωταγωνιστής ήταν ο Νόα Άλεν που στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους έκανε το 2-1 με κεφαλιά μετά από ασίστ του Λουίς Σουάρες, ο οποίος είχε ανοίξει το σκορ στο 16′.

Noah with a solid header for the 2-1. VAMOSSS pic.twitter.com/8FIPEto0eC — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 2, 2026

Το 1-1 ήρθε στο 34′ με αυτογκόλ του Κασεμίρο στην δεύτερή του εμφάνιση με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι.