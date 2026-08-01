Στέφανος Τσιτσιπάς – Κίγκαν Ράις 2-0: Ξεκούραστη πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του Μόντρεαλ για τον Έλληνα τενίστα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τον Κίγκαν Ράις σε προκριματικό αγώνα για να βρεθεί στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά του Μόντρεαλ και τα κατάφερε κερδίζοντας 2-0 (6-3, 6-3).

Ο 20χρονος Καναδός δεν μπόρεσε να βάλει δύσκολα στον Στέφανο Τσιτσιπά, καθώς ο Έλληνας τενίστας εξασφάλισε τη θέση του στον πρώτο γύρο του Μόντρεαλ σε λίγο παραπάνω από μία ώρα, παρότι δεν ήταν καλός στο πρώτο σερβίς.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας περιμένει να μάθει πλέον τον αντίπαλό του στην πρεμιέρα του κυρίως ταμπλό του Μόντρεαλ και στοχεύει σε μία καλή παρουσία για να ανέβει ακόμα περισσότερο στην κατάταξη της ATP.