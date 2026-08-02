Αθλητικά

Χρήστος Τζόλης: Παροξυσμός στην Αγγλία για τον Έλληνα εξτρέμ – Η σύγκριση με τον Βινίσιους Τζούνιορ

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός χρειάστηκε μόλις μία εμφάνιση και μάλιστα ανεπίσημη για να κερδίσει την αγάπη των Άγγλων
Ο Χρήστος Τζόλης
Ο Χρήστος Τζόλης με τη φανέλα της Άρσεναλ/ (Photo by Alex Caparros/Getty Images)
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Ο Χρήστος Τζόλης έκανε πανικό στο ντεμπούτο του με την Άρσεναλ σκοράροντας ένα όμορφο τέρμα και ανάγκασε τα Μέσα στην Αγγλία να τον αποθεώσουν και να τον συγκρίνουν με τον Βινίσιους Τζούνιορ, που είναι μεταγραφικός στόχος των «κανονιέρηδων».

Πέρα από τα αγγλικά Μέσα και ο προπονητής της Άρσεναλ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Χρήστο Τζόλη, μετά το ντεμπούτο του στο φιλικό με τη Χιρόνα.

Ο Χρήστος Τζόλης κατάφερε να γίνει πρώτο θέμα στην Αγγλία μετά την καταπληκτική του εμφάνιση κόντρα στους Ισπανούς με τους τίτλους που γράφτηκαν γι’ αυτόν να είναι απολαυστικοί.

Η «Sun» αναρωτήθηκε «γιατί η Άρσεναλ να κοιτάζει τον Βινίσιους Τζούνιορ, ενώ έχει τον Χρήστο Τζόλη;», ενώ η «Dailymail» ανέφερε ότι «ο Χρήστος Τζόλης έκλεψε την παράσταση».

Όπως είναι λογικό αποθέωση υπάρχει και στα social media από φίλους της Άρσεναλ, που εντυπωσιάστηκαν από την εικόνα του Έλληνα διεθνή εξτρέμ στην παρθενική του εμφάνιση με τη φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας.

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