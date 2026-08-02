Ο Μικέλ Αρτέτα αποθέωσε τον Χρήστο Τζόλη μετά το ντεμπούτο του με την Άρσεναλ: «Θα τον λατρέψετε»

Ο Χρήστος Τζόλης ήταν εντυπωσιακός στην παρθενική του εμφάνιση με τη φανέλα της Άρσεναλ πετυχαίνοντας και ένα γκολ στη νίκη με 4-1 επί της Χιρόνα και ανάγκασε τον Μικέλ Αρτέτα να τον αποθεώσει στις δηλώσεις του.

Ο Μικέλ Αρτέτα είδε τον Χρήστο Τζόλη να προσαρμόζεται άμεσα στα θέλω του, ανοίγοντας μάλιστα και λογαριασμό με τη φανέλα της Άρσεναλ και στις δηλώσεις του μετά το ματς έδειξε ότι πιστεύει στις δυνατότητες και στο ταλέντο του Έλληνα διεθνή εξτρέμ.

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«Είμαι ικανοποιημένος μαζί του. Πρώτα απ’ όλα με τον τρόπο έχει προσαρμοστεί στον σύλλογο και στην ομάδα, καθώς και με το δεσμό που έχει ήδη αναπτύξει με τα υπόλοιπα παιδιά. Πιστεύω ότι θα τον λατρέψετε ως παίκτη.

Mikel Arteta on Christos Tzolis:



"I'm very pleased with him. First of all, the way he has adapted to the club, to the team. The connection he's already generated with the boys.



"I think you're going to love the player. He's a very direct player. He's got the ball between the… pic.twitter.com/Z4orr8U9QX — Connor Humm (@TikiTakaConnor) August 1, 2026

Είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει άμεσα και το βλέμμα του είναι στραμμένο στην εστία. Θεωρώ ότι είναι καλός στις συνεργασίες με τους συμπαίκτες του. Έχει πολλά κοινά με τον Τροσάρντ, τόσο σε αυτά που να κάνει όσο και στους χώρους που μπορεί να καλύψει. Επιπλέον, διαθέτει εξαιρετική εργασιακή νοοτροπία.

Είναι ένα παιδί που έρχεται με τεράστια δίψα και θέλει να αποδείξει την αξία του. Για εκείνον είναι ένα όνειρο και εμείς είμαστε εδώ για να τον βοηθήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ισπανός προπονητής.