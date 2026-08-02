Αθλητικά

Ο Μικέλ Αρτέτα αποθέωσε τον Χρήστο Τζόλη μετά το ντεμπούτο του με την Άρσεναλ: «Θα τον λατρέψετε»

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός άνοιξε λογαριασμό με τους «κανονιέρηδες» στο φιλικό με τη Χιρόνα
Ο Μικέλ Αρτέτα
Ο Μικέλ Αρτέτα πανηγυρίζει τη νίκη της Άρσεναλ με την Μπέρνλι/ Action Images via Reuters/Andrew Couldridge
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Ο Χρήστος Τζόλης ήταν εντυπωσιακός στην παρθενική του εμφάνιση με τη φανέλα της Άρσεναλ πετυχαίνοντας και ένα γκολ στη νίκη με 4-1 επί της Χιρόνα και ανάγκασε τον Μικέλ Αρτέτα να τον αποθεώσει στις δηλώσεις του.

Ο Μικέλ Αρτέτα είδε τον Χρήστο Τζόλη να προσαρμόζεται άμεσα στα θέλω του, ανοίγοντας μάλιστα και λογαριασμό με τη φανέλα της Άρσεναλ και στις δηλώσεις του μετά το ματς έδειξε ότι πιστεύει στις δυνατότητες και στο ταλέντο του Έλληνα διεθνή εξτρέμ.

«Είμαι ικανοποιημένος μαζί του. Πρώτα απ’ όλα με τον τρόπο έχει προσαρμοστεί στον σύλλογο και στην ομάδα, καθώς και με το δεσμό που έχει ήδη αναπτύξει με τα υπόλοιπα παιδιά. Πιστεύω ότι θα τον λατρέψετε ως παίκτη.

Είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει άμεσα και το βλέμμα του είναι στραμμένο στην εστία. Θεωρώ ότι είναι καλός στις συνεργασίες με τους συμπαίκτες του. Έχει πολλά κοινά με τον Τροσάρντ, τόσο σε αυτά που να κάνει όσο και στους χώρους που μπορεί να καλύψει. Επιπλέον, διαθέτει εξαιρετική εργασιακή νοοτροπία.

Είναι ένα παιδί που έρχεται με τεράστια δίψα και θέλει να αποδείξει την αξία του. Για εκείνον είναι ένα όνειρο και εμείς είμαστε εδώ για να τον βοηθήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ισπανός προπονητής.

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