Αθλητικά

Ο Ματίας Αλμέιδα «βάφτισε» φροντιστή τον Έρικ Λαμέλα για να είναι στο πλευρό του στον πάγκο της Μοντερέι

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο θα βρεθεί δίπλα στον πρώην προπονητή της ΑΕΚ ο Έρικ Λαμέλα
Ο Ματίας Αλμέιδα
Ο Ματίας Αλμέιδα στον πάγκο της Σεβίλλης/ REUTERS
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Ο Ματίας Αλμέιδα έχει πιάσει ήδη δουλειά στη Μοντερέι και πέρα από την απόκτηση του Ορμπελίν Πινέδα, στο πλευρό του είναι και ένας ακόμα πρώην παίκτης της ΑΕΚ, ο Έρικ Λαμέλα, με τη συνεργασία τους να είναι ιδιόμορφη.

Ο Έρικ Λαμέλα, σύμφωνα με την πορτογαλική Record, δεν μπορεί ακόμα να δηλωθεί ως βοηθός προπονητή του Ματίας Αλμέιδα στη Μοντερέι, διότι δεν έχει αποκτήσει το δίπλωμα UEFA Pro, που είναι απαραίτητο για να ασκήσει τα προπονητικά του καθήκοντα.

Ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ έχει ανάγκη να έχει κοντά του τον Λαμέλα, γι’ αυτό επέλεξε να τον δηλώσει ως φροντιστή για να έχει μία θέση στον πάγκο της ομάδας στα επίσημα ματς.

Μπορεί στα χαρτιά να έχει ρόλο φροντιστή, όμως στην πραγματικότητα θα βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον Αλμέιδα, δουλεύοντας ως βοηθός προπονητή.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Ένωσης έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για να πάρει το δίπλωμα UEFA Pro και όταν γίνει αυτό θα μπορεί να δηλωθεί και με το ρόλο που θα έχει στο πλευρό του «Πελάδο».

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Αθλητικά
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