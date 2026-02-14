Συμβαίνει τώρα:
Μεντιλίμπαρ: Είναι δύσκολο να παίζεις απέναντι σε κλειστές άμυνες

Ο προπονητής του Ολυμπιακού στάθηκε στη δυσκολία του να αγωνίζεται μια ομάδα απέναντι σε κλειστή άμυνα
Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να γευτεί τη χαρά της νίκης σε τρίτο σερί παιχνίδι στη Super League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να στέκεται στη δυσκολία που έχουν οι Πειραιώτες να διασπάσουν πολυπρόσωπες άμυνες.

Ο Ολυμπιακός “κόλλησε” στο μηδέν με τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία και έχασε πολύτιμο έδαφος στη μάχη του πρωταθλήματος.

Στις δηλώσεις του στο flash interview μετά το τέλος του αγώνα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στη δυσκολία του να αγωνίζεται μια ομάδα απέναντι σε κλειστή άμυνα.

“Ξεκινήσαμε καλά στο παιχνίδι, κυριαρχήσαμε, απειλήσαμε τον αντίπαλο και ήμασταν εκείνοι που είχαμε τις περισσότερες ευκαιρίες στο παιχνίδι, με κάποιες σέντρες που δεν ήταν ιδιαίτερα καλές και με κάποιους τρόπους που δεν ήταν οι ενδεδειγμένοι.

Είχαμε δοκάρι, είχαμε κάποιες ευκαιρίες, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Δεν κάναμε κάτι παραπάνω ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κίνδυνο για την άμυνά τους”, δήλωσε αρχικά ο Ισπανός προπονητής.

Για το αν θεωρεί ότι η ομάδα του γίνεται προβλέψιμη απέναντι σε τέτοιου είδους αντιπάλους: “Προφανώς και αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Συνέβη και στον Λεβαδειακό στο Κύπελλο, όταν παίζεις απέναντι σε κλειστές άμυνες είναι δύσκολο. Χρειάζεται μια ατομική προσπάθεια, ένα καλό σουτ, δεν το είχαμε σήμερα.

Σπάνια θα βρεις ένα κενό απέναντι σε μια κλειστή άμυνα, είναι απαραίτητο να γίνει κάτι διαφορετικό, σήμερα όμως δεν έγινε”.

Για το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν: “Δεν μπορείς ποτέ να υποσχεθείς μια νίκη, δουλειά θα υποσχεθούμε, προσπάθεια. Να είμαστε συγκεντρωμένοι. Αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο, σε δύο παιχνίδια.

Το λογικό είναι η πρόκριση να κριθεί και στα δύο παιχνίδια, όχι μόνο στο πρώτο στο Καραϊσκάκης. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καλό πρώτο βήμα”.

