Ολυμπιακός: Προστέθηκε το λογότυπο του Final Four της Euroleague στη φανέλα

Ο Ολυμπιακός είναι απόλυτα έτοιμος για το Final Four της Euroleague στην Αθήνα.

Τα ζευγάρια στο Final Four της Euroleague κλείδωσαν το βράδυ της Τετάρτης (15/5/2026), με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό, ενώ στον δεύτερο ημιτελικό υπάρχει ο ισπανικός εμφύλιος ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες της για τη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με το λογότυπο του Final Four να προστίθεται στη φανέλα των ερυθρολεύκων.

Το Final Four της Euroleague θα γίνει φέτος στην έδρα του Παναθηναϊκού το τριήμερο 22-24 Μαΐου.