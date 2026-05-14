ΜακΚόλουμ: «Ελπίζω να είναι εκεί η Εθνοφρουρά αν κερδίσει ο Ολυμπιακός την Euroleague»

Ο Έρικ ΜακΚόλουμ αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να κατακτήσει ο Ολυμπιακός την Euroleague μέσα στο σπίτι του Παναθηναϊκού.

Συμπληρώθηκε το παζλ του φετινού Final Four της Euroleague, με τον Ολυμπιακό, τη Φενέρμπαχτσε και τις ισπανικές Ρεάλ και Βαλένθια να διεκδικούν το τρόπαιο στο Telekom Center, απουσία του οικοδεσπότη Παναθηναϊκού.

Ο Έρικ ΜακΚόλουμ μίλησε στο «EuroInsiders» για το μεγάλο ραντεβού του ευρωπαϊκού μπάσκετ και αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να κατακτήσουν οι «ερυθρόλευκοι» τον τίτλο μέσα στην έδρα του τριφυλλιού.

«Ω, θεέ μου. Ελπίζω να έχουν την Εθνοφρουρά, την ομάδα SWAT, τα πάντα.

Υπάρχει λόγος που στην Ελλάδα δεν επιτρέπουν στους οπαδούς διαφορετικών ομάδων να βρίσκονται στο ίδιο γήπεδο, σωστά; Οπότε όταν είσαι στην έδρα του Παναθηναϊκού, είναι βασικά μόνο οπαδοί του Παναθηναϊκού. Όταν είσαι στον Ολυμπιακό, είναι μόνο οπαδοί του Ολυμπιακού.

Θα πρέπει να έχουν πολλή προετοιμασία, ετοιμότητα και αυτοί οι αστυνομικοί θα πρέπει να ζητήσουν κάποιες υπερωρίες, θα αξίζουν ακόμα περισσότερα χρήματα γιατί θα πρέπει να είναι σε επιφυλακή κάθε ώρα. Θα πρέπει να παρακολουθούν τα πάντα» δήλωσε ο Αμερικανός γκαρντ γι’ αυτό το ενδεχόμενο.