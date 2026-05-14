Αθλητικά

Σύζυγος Ναν: «Οι άνθρωποι ξεχνούν γρήγορα»

Το μήνυμα της Μπλεν Κίγια μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού
Ο Κέντρικ Ναν
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η σύζυγος του Κέντρικ Ναν, Μπλεν Κίγια, εξέφρασε τη στήριξή της στον Κέντρικ Ναν, μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια.

Ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος είναι ο ηγέτης του Παναθηναϊκού, δεν μπόρεσε να βρει λύσεις στην εξαιρετική άμυνα της Βαλένθια, με αποτέλεσμα να μην κάνει τη διαφορά στη σειρά που έκρινε το εισιτήριο για το Final Four.

Μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του Εργκίν Αταμάν από το Final Four της Euroleague, η σύζυγος του Κέντρικ Ναν, Μπλεν Κίγια, έδιεξε τη στήριξη της στον Αμερικανό γκαρντ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι άνθρωποι ξεχνούν γρήγορα.

nunn

«Η πίεση δημιουργεί διαμάντια. Οι άνθρωποι ξεχνούν γρήγορα, αλλά οι θρύλοι δεν εξαφανίζονται σε μια στιγμή. MVP. Πρωταθλητής. Αποδεδειγμένος. Τα στάνταρ ανεβαίνουν όταν έχεις ήδη καταφέρει ό,τι οι περισσότεροι άνθρωποι ονειρεύονται. Αυτό έρχεται με την “επιτυχία”. Μια κακή βραδιά ποτέ δεν θα σβήσει το βιογραφικό ενός πρωταθλητή. Ακόμα αυτός. Πάντα θα είναι», έγραψε η Μπλεν Κίγια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
153
130
123
109
104
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo