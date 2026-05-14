Σύζυγος Ναν: «Οι άνθρωποι ξεχνούν γρήγορα»

Η σύζυγος του Κέντρικ Ναν, Μπλεν Κίγια, εξέφρασε τη στήριξή της στον Κέντρικ Ναν, μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια.

Ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος είναι ο ηγέτης του Παναθηναϊκού, δεν μπόρεσε να βρει λύσεις στην εξαιρετική άμυνα της Βαλένθια, με αποτέλεσμα να μην κάνει τη διαφορά στη σειρά που έκρινε το εισιτήριο για το Final Four.

Μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του Εργκίν Αταμάν από το Final Four της Euroleague, η σύζυγος του Κέντρικ Ναν, Μπλεν Κίγια, έδιεξε τη στήριξη της στον Αμερικανό γκαρντ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι άνθρωποι ξεχνούν γρήγορα.

«Η πίεση δημιουργεί διαμάντια. Οι άνθρωποι ξεχνούν γρήγορα, αλλά οι θρύλοι δεν εξαφανίζονται σε μια στιγμή. MVP. Πρωταθλητής. Αποδεδειγμένος. Τα στάνταρ ανεβαίνουν όταν έχεις ήδη καταφέρει ό,τι οι περισσότεροι άνθρωποι ονειρεύονται. Αυτό έρχεται με την “επιτυχία”. Μια κακή βραδιά ποτέ δεν θα σβήσει το βιογραφικό ενός πρωταθλητή. Ακόμα αυτός. Πάντα θα είναι», έγραψε η Μπλεν Κίγια.