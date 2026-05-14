Ο Μοντέρο πίκαρε τον Ναν πανηγυρίζοντας με την ίδια άσεμνη χειρονομία

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε πανηγυρίσει με αυτό τον τρόπο μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς
Ο Μοντέρο της Βαλένθια κόντρα στον Παναθηναϊκό (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Ο Ζαν Μοντέρο πρωταγωνίστησε με την εντυπωσιακή του εμφάνιση στην πρόκριση της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού στο Final Four της Euroleague, ενώ ήταν το κεντρικό πρόσωπο και στους πανηγυρισμούς των Ισπανών.

Ο 23χρονος γκαρντ ηγήθηκε της Βαλένθια στο πέμπτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, μετρώντας 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ και μετά την πρόκριση των Ισπανών θέλησε να πικάρει τον Κέντρικ Ναν.

Ο Δομινικανός άσος μιμήθηκε την άσεμνη χειρονομία του Κέντρικ Ναν μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο δεύτερο παιχνίδι.

Αναμφίβολα, ο Μοντέρο ήταν το πιο πολυσυζητημένο όνομα της σειράς της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό που δύσκολα θα ξεχαστεί τα επόμενα χρόνια.

