Μουντιάλ 2026: Μαντόνα, Σακίρα και BTS στο ημίχρονο του τελικού

Το Μουντιάλ κάνει πρεμιέρα στις 11 Ιουνίου και όλοι σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό έχουν ξεκινήσει να κινούνται στους ρυθμούς του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος στον πλανήτη.

Σε λιγότερο από ένα μήνα θα πραγματοποιηθεί η σέντρα στο πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ και σιγά σιγά αρχίζουν και γίνονται γνωστές όλες οι λεπτομέρειες της διοργάνωσης.

Το «Dai dai» της Σακίρα είναι το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ, που θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.

Η Κολομβιανή σούπερ σταρ θα λάβει μέρος επίσης στο σόου που θα γίνει στο ημίχρονο του τελικού της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί στις 19/7 στο στάδιο «MetLife» στο Ιστ Ράδεφορντ στο Νιού Τζέρσεϊ, όπως σχετικά ανακοίνωσε η οργανωτική επιτροπή της διοργάνωσης.

Μαζί της θα εμφανιστεί και η «βασίλισσα» Μαντόνα, αλλά και το επταμελές ανδρικό ποπ συγκρότημα από τη Νότια Κορέα, οι BTS, γνωστοί και ως Bangtan Boys. Καλλιτεχνικός διευθυντής για το σόου αυτό θα είναι ο Κρις Μάρτιν, τραγουδιστής του συγκροτήματος Coldplay.