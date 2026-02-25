Αθλητικά

Μέσι: «Μετανιώνω που δεν έμαθα αγγλικά, κάποιες φορές νιώθω αδαής»

Ο Αργεντίνος σταρ μίλησε και για την πρώτη του επαφή με τον Μαραντόνα
Ο Λιονέλ Μέσι
Ο Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι/ REUTERS/Luisa Gonzalez

Ο Λιονέλ Μέσι στο μεξικανικό podcast «Miro de Atras» ανέφερε ότι έχει μετανιώσει που δεν έμαθε αγγλικά κατά τη διάρκεια της καριέρας του, τονίζοντας ότι αρκετές φορές νιώθει αδαής εξαιτίας αυτού.

Η πρώτη του επαφή με τον Ντιέγκο Μαραντόνα ήταν το 2006, όπως ανέφερε στο podcast ο Λιονέλ Μέσι, εκφράζοντας το πόσο ξεχωριστό ήταν για εκείνον όταν τον συνάντησε και ανέφερε πόσο ανεξίτηλος παραμένει στο πέρασμα του χρόνου, παρά το χαμό του το 2020.

«Τον τελευταίο μου χρόνο στην Αργεντινή, από τότε που ήξερα ότι έφευγα, δεν έκανα τίποτα. Μετανιώνω για τόσα πολλά πράγματα, λέω στα παιδιά μου. Το να έχω καλή μόρφωση, να διαβάζω και να είμαι προετοιμασμένος.

Το ότι δεν έμαθα αγγλικά από μικρός… είχα χρόνο να το κάνω και δεν το έκανα, το μετανιώνω πολύ. Είχα απίστευτες ευκαιρίες να μιλήσω με σημαντικούς ανθρώπους, να κάνω μια συζήτηση και νιώθεις αδαής. Σκέφτεσαι, Τι ηλίθιος, πόσο σπατάλησα τον χρόνο μου», είπε ο Μέσι αναφορικά με την εκπαίδευσή του.

Για το τί λέει στα παιδιά του: «Τους λέω να το εκμεταλλευτούν, έχουν μια διαφορετική κατάσταση. Δεν μου έλειψε ποτέ τίποτα, ο μπαμπάς μου έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να το πετύχει αυτό. Αλλά είναι αλήθεια ότι έχουν μια διαφορετική πραγματικότητα».

Όσον αφορά τον Ντιέγκο Μαραντόνα δήλωσε: «Ήμουν σε ένα προπονητικό καμπ με την εθνική ομάδα το 2006 και με κάλεσε στην εκπομπή του. Εμφανίστηκε στα αποδυτήρια που είχαν στήσει για μένα. Εκεί τον γνώρισα. Ήμουν με όλη μου την οικογένεια. Ήταν απίστευτο.

Ο Ντιέγκο πέρασε από γενιά σε γενιά. Μεγάλωσα μαζί του, κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Νιούελς. Δεν το βιώσαμε τόσο πολύ, αλλά το γνωρίζαμε».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
78
61
47
46
43
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo