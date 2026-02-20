Μια αγωνιστική στον Ματίας Λεσόρ από τη Euroleague, πρόστιμο σε ΚΑΕ Παναθηναϊκός και Γιώργο Μπαρτζώκα

Με μία αγωνιστική αποκλεισμού από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού τιμωρήθηκε από τη Euroleague ο Ματίας Λεσόρ, για τη συμπεριφορά του στην αναμέτρηση του “τυριφυλλιού” με τη Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Θυμίζουμε ότι ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος ήταν εκτός αποστολής λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί εδώ και μήνες, εξερράγη με τον τρόπο που πανηγύρισε ο Μπόλντγουιν το νικητήριο καλάθι του στο Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε και έκανε ντου στο παρκέ, κατά του παίκτη των πρωταθλητών Ευρώπης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, ο 30χρονος Γάλλος σέντερ θα πληρώσει πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ. Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός καλείται να πληρώσει 22.000 για τα λέιζερ που χρησιμοποίησαν οι οπαδοί της, όπως και για τη συμπεριφορά τους στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Την ίδια στιγμή, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 για τα σχόλια του για τη διαιτησία στο ματς με την Dubai BC. Υπενθυμίζεται πως ο τεχνικός των “ερυθρολεύκων” έχει ήδη τιμωρηθεί με πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ για έντονο διάλογο που είχε με φίλαθλο στην κερκίδα μετά τη λήξη του ίδιου αγώνα.

Ακόμη, ο Πανιώνιος τιμωρήθηκε με 4.000 για το πανό που κρέμασαν οι οπαδοί του στην αναμέτρηση με την Μπεσίκτας για το Eurocup.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενημέρωση της Euroleague:

«Ο κ. Γεώργιος Μπαρτζώκας, προπονητής του Ολυμπιακού, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για τα σχόλιά του σχετικά με τη διαιτησία του αγώνα Ντουμπάι – Ολυμπιακός, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.γ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 22.000 ευρώ, για τη χρήση λέιζερ, την επιθετική συμπεριφορά των οπαδών του, την ρίψη αντικειμένων και τα ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκός ΑKTOR – Φενερμπαχτσέ, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.ε), στ), ζ) και θ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο Ματίας Λεσόρ, παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό από έναν αγώνα και πρόστιμο 8.000 ευρώ, για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Φενερμπαχτσέ, σύμφωνα με το άρθρο 27.2.ε) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο Πανιώνιος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 4.000 ευρώ για τις προσβλητικές ενέργειες των οπαδών του κατά τη διάρκεια του αγώνα Πανιώνιος – Μπεσίκτας, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.f) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».