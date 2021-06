Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ένας από τους πιο δημοφιλής ποδοσφαιριστές του πλανήτη και κάθε του ενέργεια εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου καλύπτεται από όλα τα ΜΜΕ του πλανήτη.

Μια κίνησή του σε συνέντευξη Τύπου στο Euro 2020 μάλιστα, φαίνεται ότι οδήγησε σε απώλειες 4 δισεκατομμυρίων δολάρια έναν από τους παγκόσμιους κολοσσούς στον τομέα των αναψυκτικών.

Ο αρχηγός της Εθνικής Πορτογαλίας απομάκρυνε δύο αναψυκτικά από μπροστά του και ζήτησε από τον κόσμο να τα αποφεύγει και να πίνει νερό, γεγονός που δεν άργησε να “κατακλύσει” τα media. Ο ίδιος άλλωστε είναι γνωστός “πολέμιος” των αναψυκτικών και δεν πίνει ποτέ, προσέχοντας το σώμα του σαν… ναό.

Σύμφωνα με την ισπανική Marca όμως, η χειρονομία του Ρονάλντο οδήγησε και σε μεγάλη πτώση της μετοχής της εταιρείας στο χρηματιστήριο, της τάξης του 1,6%, το οποίο “μεταφράζεται” σε περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια.

‘Drink water’ Cristiano Ronaldo removes Coca-Cola bottles at start of #Euro2020 press conference pic.twitter.com/2eBujl9vzk

The marketing manager of Coca-Cola when Ronaldo moved the bottles: pic.twitter.com/KhdasmQJIc