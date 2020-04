Το κεφάλαιο “Γιάννης Αντετοκούνμπο” ήταν ή ώρα να διδαχθούν οι νεαροί επίδοξοι σταρ που παρακολουθούν τα διαδικτυακά μαθήματα που διεξάγει το NBA, λόγω κορονοϊού.

Την ευκαιρία να μάθουν διάφορα μυστικά του μπάσκετ έχουν οι πιτσιρικάδες στις ΗΠΑ, ακολουθώντας τον λογαριασμό “NBA junior”, ο οποίος διεξάγει διαδικτυακά “πορτοκαλί” μαθήματα.

Στο τελευταίο μάλιστα από αυτά είχε την τιμητική της η άμυνα και συγκεκριμένα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αφού παρουσιάστηκε σε video μία φάση από ματς των Μπακς με τους Ρόκετς, όπου η ομάδα του Μιλγουόκι έχασε την μπάλα στην επίθεσή της, με τον Τζέιμς Χάρντεν να φεύγει στον αιφνιδιασμό, αλλά τον “Greek Freak” να τον προλαβαίνει και να τον “φιλοδωρεί” με μία μεγαλοπρεπή “τάπα”.

“Δείτε την αντίδραση του Γιάννη. Πως τρέχει και δεν παρατάει τη φάση” ήταν το μήνυμα που αναγραφόταν στη λεζάντα του video.

What a play by @Giannis_An34 !?



Today’s #JrNBAatHome Study the Game features Giannis from the @bucks ?? Notice how he does not give up on the play ?? #NBATogether pic.twitter.com/65tiPAl8TY