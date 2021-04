Η Μίλαν κινδυνεύει να μείνει εκτός Champions League, μετά και την ήττα (3-0) που γνώρισε από την Λάτσιο. Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα μπήκε στο «στόχαστρο» των οπαδών της ομάδας του, για την εικόνα που παρουσίασε μετά το τέλος του αγώνα στο «Ολίμπικο».

Ο… χαβαλές που έκανε ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα με τον Πέπε Ρέινα, αμέσως μετά την «τριάρα» που δέχθηκε η Μίλαν στην έδρα της Λάτσιο, εκνεύρισε ιδιαίτερα τους φίλους των φιλοξενούμενων.

Οι οπαδοί της Μίλαν «στράβωσαν» με τον Ιταλό διεθνή πορτιέρε και… ξέσπασαν με πλήθος ποσταρισμάτων στα social media. Η συμπεριφορά του χαρακτηρίστηκε μέχρι και «αηδιαστική», ενώ πολλοί ζήτησαν να του αφαιρεθεί το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Image: Juve target Gianluigi Donnarumma is laughing and joking with Pepe Reina following Milan’s 3-0 defeat to Lazio. 👀 pic.twitter.com/KluUgsfDDT