Μιλγουόκι Μπακς – Σαν Αντόνιο Σπερς 95-127: Ήττα και τέλος η σεζόν για τα «ελάφια» του τραυματία Γιάννη Αντετοκούνμπο

Οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν με 127-95 από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με αποτέλεσμα να βάλουν πρόωρο τέλος στη σεζόν τους στο NBA, αφού δεν έχουν πια ούτε μαθηματικές ελπίδες για τα play in.

Για ένα ακόμη παιχνίδι, οι Μιλγουόκι Μπακς αγωνίστηκαν με απουσίες, αφού εκτός του Γιάννη Αντετοκούνμπο, δεν ήταν διαθέσιμοι και οι Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, Κάιλ Κούζμα και Μπόμπι Πόρτις, γεγονός που οδήγησε σε μία εύκολη επικράτηση των Σαν Αντόνιο Σπερς, που μετρούν 8 σερί νίκες στο NBA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βίκτορ Γουενμπανιάμα με 23 πόντους και 15 ριμπάουντ, μαζί με τον Στεφόν Καστλ με 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ήταν οι κορυφαίοι για τους νικητές, οι οποίοι και είναι από τα φαβορί για τους τελικούς της Δύσης.

Στον αντίποδα, τα “ελάφια” είχαν πρώτο σκόρερ τον Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ με 18 πόντους και τον Τζέρικο Σιμς με double double (10 πόντοι, 10 ριμπάουντ), αλλά πλέον είναι αναγκασμένα να κοιτάζουν την επόμενη σεζόν.