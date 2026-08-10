Μίλτος Τεντόγλου: Η ΕΡΤ εξασφάλισε ξεχωριστή μετάδοση για τον τελικό του Έλληνα πρωταθλητή

Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι έτοιμος να κατακτήσει το τέταρτο χρυσό μετάλλιο του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε με άνεση στον τελικό του μήκους, κάνοντας ζέσταμα με 8.26μ. στον προκριματικό γύρο και είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Μίλτος Τεντόγλου βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση και είναι ικανός για μία μεγάλη επίδοση στο Παρίσι.

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Όλοι οι αγώνες της διοργάνωσης του Μπέρμιγχαμ μεταδίδονται από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, όμως η Ελληνική Ραδιοφωνική Τηλεόραση εξασφάλισε ξεχωριστή μετάδοση για τον τελικό του άλματος εις μήκος ανδρών.

Οι προσπάθειες του Μίλτου Τεντόγλου, αλλά και των υπόλοιπων 11 αθλητών, θα καλυφθούν τηλεοπτικά από το ERT SPORTS 1 HD, κανάλι που βρίσκετε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX.

Ο τελικός του μήκους είναι προγραμματισμένος για το βράδυ (22:16) της Τρίτης (11/8/2026).