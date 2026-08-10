Μεντιλίμπαρ για το Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός: Πρέπει να κερδίσουμε, δεν θα αποκαλύψω τις αλλαγές που θα κάνω

Όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Γιουσέφ Ελ Κααμπί στη συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν στην Ολλανδία για τον 3ο προκριματικό του Champions League.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τρίτη (11/8, 20:30, MEGA) τη Ναϊμέγκεν στην Ολλανδία για τη δεύτερη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ερυθρόλευκοι καλούνται να πάρουν τη νίκη μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα στο “Γ. Καραϊσκάκης”, προκειμένου να προκριθούν στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του κρίσιμου αγώνα, τόνισε ότι έχει εμπιστοσύνη στους παίκτες του καθώς και στο “πρέπει” της νίκης.

Όσα δήλωσε ο Μεντιλίμπαρ

Για το τι πρέπει να κάνει αύριο ο Ολυμπιακός: “Πρέπει να κερδίσουμε. Από τη στιγμή που το πρώτο ματς ήταν ισόπαλο σίγουρα πρέπει να παίξουμε καλύτερα και να προκριθούμε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα δούμε τι θα γίνει αύριο και εσείς θα κρίνετε αν ήμασταν καλύτεροι ή όχι από το πρώτο ματς.

Σίγουρα έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας και πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, όχι όμως επειδή πιστεύουμε σε παραδόσεις και το τί συνέβη στο παρελθόν.

Ήμασταν κακοί στο πρώτο παιχνίδι και καταφέραμε να ισοφαρίσουμε, επομένως αν είμαστε καλύτεροι αύριο τότε έχουμε πολλές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε. Επίσης είχαμε μια εβδομάδα παραπάνω προπονήσεις και πολλοί παίκτες είχαν τη δυνατότητα να ενσωματωθούν και να δουλέψουν παραπάνω.”

Για τις περισσότερες κερδισμένες μονομαχίες που είχαν οι παίκτες του Ολυμπιακού στο πρώτο ματς και το εάν έχει αρκετές αλλαγές στο μυαλό του ως προς την 11άδα: “Ήξερες ήδη την απάντηση. Θα το δεις αύριο. Τα νούμερα υπάρχουν και λένε κάποιες πληροφορίες. Έχουν κάποια σημασία αλλά τα νούμερα δεν δίνουν το αποτέλεσμα. Αυτό που θέλω είναι να είμαστε πιο επικίνδυνοι, να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες και σίγουρα να μην αφήσουμε τον αντίπαλο να παίζει τόσο άνετα.”

Για το αν είναι πλεονέκτημα το γεγονός ότι η Ναϊμέγκεν είχε αγώνα πριν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό: “Είναι ομάδα που παίζει με τον ίδιο τρόπο. Παίζει με ρίσκο. Προσπαθεί να παίζει επιθετικά. Αυτός πιστεύουμε ότι είναι ο τρόπος που θα παίξει και αύριο”.

KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Όσα δήλωσε ο Γιουσέφ Ελ Κααμπί

“Φυσικά και σκέφτομαι το γκολ. Το σκεφτόμαστε. Έχουμε έρθει εδώ για τη νίκη. Θα προσπαθήσουμε για την πρόκριση. Εάν χρειαστεί παράταση θα το κάνουμε ή εάν χρειαστούν πέναλτι το ίδιο.

Τα παιχνίδια του Τσάμπιονς Λιγκ είναι δύσκολα παιχνίδια. Μπορεί να μην καταφέρεις να σκοράρεις. Είμαστε εδώ. Να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή. Έχουμε μεγάλη ευθύνη για δώσουμε χαρά σε εμάς και στους φιλάθλους μας αλλά και στην ομάδα.

Σκέφτομαι ότι θα είναι παρεμφερές. Θα είναι παρόμοιο με το πρώτο. Ο αντίπαλός μας έχει ποιότητα και παίζει με κοντινές πάσες και γρήγορο ποδόσφαιρο. Έχουμε και εμείς την ποιότητά μας και τα όπλα μας και θα τα χρησιμοποιήσουμε αύριο γιατί θέλουμε την πρόκριση.

Ναι ξεκάθαρα σκέφτομαι το γκολ. Γιατί το χρειαζόμαστε. Είμαστε εδώ για να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας. Όποιος είναι στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να σκοράρει. Να σκοράρουμε πρώτοι για να πάρουμε την πρόκριση.

Είναι ένα μικρό γήπεδο. Δεν έχει καμία σημασία όμως. Ξεχνάμε το πού βρισκόμαστε και προσπαθούμε να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι μας.”