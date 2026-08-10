Αθλητικά

Ο Στέργιος Μπίλας έμεινε εκτός τελικού στα 50μ. πεταλούδα παρά το νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Τρομερή εμφάνιση από τον Έλληνα πρωταθλητή, η οποία, όμως, δεν ήταν αρκετή
Ο Μπίλας
EUROKINISSI
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Με δυο πανελλήνια ρεκόρ ο Στέργιος-Μάριος Μπίλας, με δυο κούρσες κάτω από τα 23.00, με δυο τρομερά νέα πανελλήνια ρεκόρ και όμως, έμεινε εκτός τελικού στα 50μ πεταλούδα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης στο Παρίσι.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης το 2024 στο Βελιγράδι κολύμπησε στην α’ ημιτελική σειρά όπου τερμάτισε στην 4η θέση με χρόνο 22.79, νέο πολύ μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς το πρωί στα προκριματικά σημείωσε 22.93, «σπάζοντας» βεβαίως για πρώτη φορά στην Ελλάδα το φράγμα των 23.00.

Αυτό ήταν το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ από τις 27/7/2025. Σε λίγες ώρες κολύμπησε δυο κούρσες κάτω από τα 23.00 και όμως, δεν του έδωσαν το εισιτήριο του τελικού.

Βρέθηκε τελικά 9ος καθώς 22.75 σημείωσαν και προκρίθηκαν οι Γκριγκόρι Πεκάρσκι (Λευκορώσος που αγωνίζεται ως ουδέτερος αθλητής), και Κριστόφ Μίλακ (Ουγγαρία).

Κορυφαίος όλων ο Ρώσος Εγκόρ Κορνέφ, που αγωνίζεται επίσης ως ουδέτερος, με ρεκόρ αγώνων 22.36.Ακολούθησε ο Γάλλος πρωταθλητής κόσμου, Μαξίμ Γκρουσέ, που ακολούθησε με 22.49.

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