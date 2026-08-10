Γιαννακόπουλος για το εσώρουχο που είχε αφήσει στον πάγκο του Ολυμπιακού: «Δεν θα το έκανα ξανά»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ρωτήθηκε για το αν έχει μετανιώσει για πράγματα που έχει κάνει και θυμήθηκε την κίνησή του να βάλει γυναικείο εσώρουχο στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στους EuroInsiders και αναφέρθηκε σε πολλά θέματα που απασχολούν τους πράσινους και όχι μόνο. Σε ερώτηση σχετικά με το αν μετανιώνει για ενέργειες που έχει κάνει ή επιλογές που έχει πάρει, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στην περιβόητη ιστορία με το γυναικείο κόκκινο εσώρουχο που είχε αφήσει στον πάγκο του Ολυμπιακού.

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Η κίνηση αυτή είχε γίνει μετά την απόφαση των ερυθρόλευκων να μην αγωνιστούν στο δεύτερο μέρος του αγώνα για το Κύπελλο Ελλάδας, το 2019, στο ΟΑΚΑ.

“Ο,τι κάνουμε στη ζωή μας είναι αυτό που μας φτιάχνει, που μας χτίζει. Κάνουμε θετικά πράγματα, σωστές, λανθασμένες αποφάσεις. Οπότε δεν ξέρω αν πραγματικά μετανιώνω για κάτι. Πάω πίσω και προσπαθώ να τα θυμηθώ σαν ριπλέι στο μυαλό μου και λέω τι θα μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Για παράδειγμα όταν άφησα κάτι στον πάγκο του Ολυμπιακού (σ.σ. ο συνεντευξιαστής έκανε λόγο για εσώρουχο), αυτό το λες εσύ, δεν θυμάμαι τι λες (σ.σ. χαμογελώντας). Δεν θα το κάνω ξανά αυτό“, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.