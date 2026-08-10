Αθλητικά

Ο Ενές Καντέρ κατέθεσε αίτηση για να γίνει ντραφτ στο WNBA

Ο Τούρκος πρώην σέντερ του NBA θέλει να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών στον κόσμο
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
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Ο Ενές Καντέρ το είπε και το έκανε! Ο Τούρκος ψηλός ανακοίνωσε ότι κατέθεσε αίτηση για να γίνει ντραφτ το 2027 στο WNBA, δηλαδή το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών στον κόσμο.

«Παρακαλώ αποδεχθείτε το παρόν επίσημο έγγραφο ως την επίσημη γραπτή ενημέρωσή μου προς την Women’s National Basketball Association σχετικά με την οικειοθελή απόφασή μου να ενταχθώ στη δεξαμενή παικτών για το Draft του WNBA 2027», ανέφερε στην επιστολή του ο Ενές Καντέρ.

Ο 34χρονος ψηλός είχε γίνει ντραφτ στο NBA το 2011 από τους Γιούτα Τζαζ και τώρα θέλει να αγωνιστεί και στο γυναικείο πρωτάθλημα.

«Ύστερα από προσεκτική σκέψη και αφού εξέτασα τους ισχύοντες κανονισμούς επιλεξιμότητας, δηλώνω επίσημα υποψήφιος για το WNBA. Αν το μόνο που απαιτείται είναι να δηλώσεις ποιος είσαι, τότε πληρώ κάθε απαραίτητη προϋπόθεση, για ν’ αγωνιστώ στο WNBA», είχε εξηγήσει πριν λίγες ημέρες ο Ενές Καντέρ.

«Γνωρίζω ότι η παρουσία μου στο γήπεδο θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Δεν βρίσκομαι εδώ για να χλευάσω, να κοροϊδέψω ή να δείξω ασέβεια προς οποιαδήποτε κοινότητα ή προσωπική επιλογή», εξήγησε ακόμα ο Τούρκος ψηλός, η κίνηση του οποίου έχει προκαλέσει πολλά σχόλια.

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