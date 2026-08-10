Αθλητικά

Έκτος ο Παπαστάμος, έβδομος ο Βλαχογιαννάκος στα 400μ. μικτή του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης

Έπρεπε να σημειώσει νέο πανελλήνιο ρεκόρ για να βρεθεί ο Παπαστάμος στο βάθρο
ΝΙΚΟΣ ΖΑΓΚΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΖΑΓΚΑΣ / EUROKINISSI
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Ο Απόστολος Παπαστάμος δυο χρόνια μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 400μ μικτή ατομική στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης, αγωνίστηκε και πάλι σε έναν τελικό.

Όπως αποδείχτηκε έπρεπε να σημειώσει πανελλήνιο ρεκόρ για να βρεθεί στο βάθρο. Τερμάτισε στην 6η θέση με χρόνο 4:14.99. Στον τελικό αγωνίστηκε και ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος: κατετάγη 7ος με 4:16.12.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε, για δεύτερη φορά στην καριέρα του, ο Ιλια Μπορόντιν. Αγωνιζόμενος ως ουδέτερος αθλητής, ο 23χρονος Ρώσος πήρε καθαρά την πρώτη θέση με 4:08.17, επανέλαβε την επιτυχία του 2021 και παράλληλα κατέρριψε το ρεκόρ αγώνων που είχε εδώ και 18 χρόνια ο Λάζλο Τσεχ.

Δεύτερος με 4:10.40 τερμάτισε ο Ιταλός Αλμπέρτο Ρατσέτι και τρίτος με 4:11.58 ο Βρετανός Μαξ Λίτσφιλντ, εξασφαλίζοντας αμφότεροι το τρίτο προσωπικό τους μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο συγκεκριμένο αγώνισμα.

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 400μ. μικτή ατομική ανδρών

  1. Ιλια Μπορόντιν (Ουδέτερος/Ρωσία) 4:08.17 (ρεκόρ αγώνων)
  2. Αλμπέρτο Ρατσέτι (Ιταλία) 4:10.40
  3. Μαξ Λίτσφιλντ (Μ. Βρετανία) 4:11.58
  4. Σέντρικ Μπούσινγκ (Γερμανία) 4:14.16
  5. Φιν Χάμερ (Γερμανία) 4:14.31
  6. Απόστολος Παπαστάμος (ΕΛΛΑΔΑ) 4:14.99
  7. Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος (ΕΛΛΑΔΑ) 4:16.12
  8. Τόμας Γιάνσεν (Ολλανδία) 4:16.99
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Αθλητικά
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