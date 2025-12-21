Μόντε Μόρις για το ντεμπούτο του στον Ολυμπιακό: «Ήμουν αγχωμένος σαν την πρώτη μέρα στο σχολείο»

Ο Μόντε Μόρις έκανε πολύ θετικό ντεμπούτο κόντρα στον Κολοσσό με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Πέτυχε 8 πόντους με δύο εύστοχα τρίποντα και έδωσε 4 τελικές πάσες στους συμπαίκτες του.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έμεινε ικανοποιημένος από την πρώτη εμφάνιση του Μόντε Μόρις με τον Ολυμπιακό λέγοντας ότι «προσπαθεί να βάλει τους συμπαίκτες του στο παιχνίδι, είναι κάτι που είχαμε ανάγκη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις δηλώσεις του ο Αμερικανός δήλωσε ότι ήταν πολύ αγχωμένος για την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα των Πειραιωτών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μόντε Μόρις

Για τη φυσική του κατάσταση: «Είμαι νομίζω οκ, ήταν το πρώτο μου παιχνίδι μετά από σχεδόν δύο μήνες, από τις αρχές Νοεμβρίου, στην Ιντιάνα. Δούλευα όμως πίσω στο Μίτσιγκαν και περίμενα για αυτή την ευκαιρία. Τα πόδια ήταν λίγο βαριά στο ξεκίνημα, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που πάτησα ξανά το παρκέ».

Για την προσαρμογή του στο ευρωπαϊκό στιλ: «Είναι δύσκολο να προσαρμοστείς εδώ, αλλά θέλω να αγκαλιάσω αυτή τη νέα κουλτούρα, έχω δει αρκετά τον πρώην συμπαίκτη μου στο κολέγιο, τον Ναζ Μήτρου-Λονγκ να παίζει εδώ και μου είπε τα πάντα για το παιχνίδι εδώ. Δεν υπάρχει καλύτερη ευκαιρία από το να έρθεις εδώ και να παίξεις με σπουδαίους παίκτες, με σπουδαίους προπονητές και τους καλύτερους οπαδούς στην Ευρώπη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το να προσαρμοστείς από το στιλ του NBA στο ευρωπαϊκό είναι δύσκολο, αλλά σε κάθε παιχνίδι θα δίνω κάτι καλύτερο. Δουλεύω κάθε μέρα και θα βλέπετε τη διαφορά».

Για το πώς βίωσε το ντεμπούτο του: «Ναι ήμουν αγχωμένος. Μου λένε πώς γίνεται αφού είσαι παίκτης NBA, αλλά είναι πολύ διαφορετικό. Είναι σαν την πρώτη μέσα στο σχολείο. Το να έχεις ένα τελείως διαφορετικό playbook και να πρέπει να μάθεις τόσα διαφορετικά σενάρια στην επίθεση, που μου είπε ο κόουτς.

Ξύπνησα επτά το πρωί σήμερα και σκεφτόμουν την πρώτη μου κατοχή, πώς θα είναι η πρώτη μου ασίστ, πώς θα είναι το πρώτο μου αμυντικό stop, πώς θα είναι το πρώτο καλάθι μου. Υπήρχε άγχος στον αέρα, αλλά ο Θεός είναι πάντα μαζί μου και πάντα προσεύχομαι σε αυτόν».