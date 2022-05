Την ώρα που οι αποκαλύψεις για τις τραγικές συνθήκες εργασίας στο Κατάρ, στο πλαίσιο του Μουντιάλ 2022, διαδέχονται η μία την άλλη, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο κατάφερε να ρίξει ακόμη περισσότερο… λάδι στη φωτιά.

Ο Ιταλός παράγοντας ρωτήθηκε για το θέμα και ούτε λίγο ούτε πολύ τόνισε ότι η παγκόσμια ομοσπονδία δίνει αξιοπρέπεια στους εργάτες.

«Οι γονείς μου μετανάστευσαν από την Ιταλία στην Ελβετία. Όταν δίνεις δουλειά σε κάποιον, ακόμα και σε σκληρές συνθήκες, του δίνεις παράλληλα αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια», ανέφερε ο Ινφαντίνο, ενώ εκτιμάται ότι εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις κατασκευές για το Μουντιάλ του 2022.

Even in the year of our Lord 2022- “There’s dignity a hard day’s work even though the labor conditions made workers essentially enslaved persons” is the most FIFA take possible.



I’d be outraged but it’s just Infantino staying on brand. https://t.co/tmfDlQdFWc