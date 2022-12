Ο επικεφαλής της παγκόσμιας ανάπτυξης ποδοσφαίρου της FIFA, Αρσέν Βενγκέρ, τόνισε ότι το Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για αντίστοιχες διοργανώσεις σε χώρες της Αφρικής.

Σε συνέντευξή του στην «Equipe», ο Βενγκέρ τόνισε ότι το χειμερινό Μουντιάλ θα πρέπει να γίνει ξανά, υποστηρίζοντας ότι οι ποδοσφαιριστές μπορεί να μην είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι σωματικά, αλλά είναι πιο “φρέσκοι” ψυχικά.

«Αν θέλουμε να εκδημοκρατίσουμε το ποδόσφαιρο, θα πρέπει να πάμε σε αφρικανικές χώρες όπου είναι αδύνατο να παίξουμε Παγκόσμιο Κύπελλο το καλοκαίρι. Μπορούμε να το δούμε με αυτή την έκδοση στο Κατάρ, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο τον χειμώνα.

Φυσικά, πολλοί παίκτες δεν είχαν τον συνηθισμένο χρόνο να προετοιμαστούν σωματικά, αλλά τουλάχιστον όλοι προσέγγισαν αυτόν τον αγώνα με πραγματική ψυχική φρεσκάδα, κάτι που δεν συνέβαινε πάντα στο παρελθόν. Θυμάμαι ομάδες που ξεκινούσαν ένα Παγκόσμιο Κύπελλο ψυχολογικά κουρασμένες γιατί η περίοδος προετοιμασίας τους είχε πάει άσχημα».

🎙️ Arsène Wenger: “If we want to democratise football, we will have to go to African countries where it is impossible to play a World Cup in the summer…



We see it with this edition in Qatar: a World Cup in winter, it works.”#FIFAWorldCup pic.twitter.com/vuOUOJh3kZ