Μουντιάλ 2026: Η Τζαμάικα κέρδισε 1-0 τη Νέα Καληδονία και θα παλέψει με το Κονγκό για μία θέση στα τελικά της διοργάνωσης

Η Τζαμάικα κέρδισε 1-0 τη Νέα Καληδονία σε μία αναμέτρηση που έγινε στο Μεξικό και θα παλέψει με το Κονγκό, με τον νικητή να εξασφαλίζει την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ της Κεντρικής Αμερικής.

Ο Κανταμαρτέρι με γκολ στο 18′ ξεκλείδωσε την πολύ καλά τοποθετημένη στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Γουαδαλαχάρα Νέα Καληδονία και χάρισε τη νίκη στη Τζαμάικα για να φτάσε ακόμα πιο κοντά στο όνειρο της πρόκρισης στο Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

| GOAL: BAILEY CADAMARTERI OPENS THE SCORING FOR JAMAICA IN THE 2026 WORLD CUP INTERCONTINENTAL PLAYOFFS!

Η ομάδα του Ράντολφ Σπέιντ θα παίξει με το Κονγκό (01/04/26, 00:00) στο Μεξικό με τον νικητή να κερδίζει μία θέση στον 11ο όμιλο του Μουντιάλ. Εκεί, η νικήτρια ομάδα θα κοντραριστεί με τις Κολομβία, Πορτογαλία και Ουζμπεκιστάν σε μία δύσκολη αποστολή.