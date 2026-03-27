Μουντιάλ 2026: Η Τζαμάικα κέρδισε 1-0 τη Νέα Καληδονία και θα παλέψει με το Κονγκό για μία θέση στα τελικά της διοργάνωσης

Ο Κανταμαρτέρι χάρισε τη νίκη στα «Reggae Boys»
Οι παίκτες της Τζαμάικα πανηγυρίζουν το γκολ κόντρα στη Νέα Καληδονία/ REUTERS/Eloisa Sanchez

Η Τζαμάικα κέρδισε 1-0 τη Νέα Καληδονία σε μία αναμέτρηση που έγινε στο Μεξικό και θα παλέψει με το Κονγκό, με τον νικητή να εξασφαλίζει την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ της Κεντρικής Αμερικής.

Ο Κανταμαρτέρι με γκολ στο 18′ ξεκλείδωσε την πολύ καλά τοποθετημένη στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Γουαδαλαχάρα Νέα Καληδονία και χάρισε τη νίκη στη Τζαμάικα για να φτάσε ακόμα πιο κοντά στο όνειρο της πρόκρισης στο Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Η ομάδα του Ράντολφ Σπέιντ θα παίξει με το Κονγκό (01/04/26, 00:00) στο Μεξικό με τον νικητή να κερδίζει μία θέση στον 11ο όμιλο του Μουντιάλ. Εκεί, η νικήτρια ομάδα θα κοντραριστεί με τις Κολομβία, Πορτογαλία και Ουζμπεκιστάν σε μία δύσκολη αποστολή.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
241
158
108
101
46
